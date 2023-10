MIT-Physiker entdecken überraschende Eigenschaften in Graphit

By

MIT-Physiker haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, indem sie fünf ultradünne Graphitflocken in einer bestimmten Reihenfolge isoliert haben, was zu einem Material mit drei beispiellosen Eigenschaften führte. Die Ergebnisse des Teams wurden in Nature Nanotechnology veröffentlicht.

Graphit besteht hauptsächlich aus Graphen, einer einzelnen Schicht aus Kohlenstoffatomen, die in einer sechseckigen Wabenstruktur angeordnet sind. Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften untersuchen Forscher seit zwei Jahrzehnten Graphen. In jüngerer Zeit fanden Wissenschaftler jedoch heraus, dass durch das Stapeln einzelner Graphenschichten und deren leichtes Verdrehen neue Eigenschaften im Material freigesetzt werden könnten, was zur Entstehung des Gebiets der „Twistronik“ führte.

In der aktuellen Studie entdeckten die MIT-Physiker faszinierende Eigenschaften in Graphit ohne jegliche Verdrehung. Durch die Anordnung von fünf Graphenschichten in einer bestimmten Reihenfolge konnten sie eine Elektronenkorrelation innerhalb des Materials ermöglichen. Diese als Elektronenkorrelation bezeichnete Korrelation ist für die Entstehung der neuen Eigenschaften des Materials verantwortlich.

Das Material mit der Bezeichnung „Pentalayer Rhombohedral Stacked Graphen“ übertrifft die Leitfähigkeit von herkömmlichem Massengraphit und einschichtigem Graphen. Abhängig von der Anzahl der vorhandenen Elektronen weist es drei unterschiedliche Phänomene auf: isolierend, magnetisch und topologisch.

Ein topologisches Material ermöglicht den freien Fluss von Elektronen entlang der Kanten des Materials und wirkt gleichzeitig als Isolator in der Mitte. Diese Entdeckung eröffnet vielversprechende Möglichkeiten für das Studium stark korrelierter und topologischer Physik.

Der Schlüssel zur Isolierung des Materials war ein neuartiges Mikroskop, das vom MIT-Team entwickelt wurde. Das Mikroskop mit der Bezeichnung Scattering-type Scanning Nearfield Optical Microscopy (s-SNOM) ermöglichte es den Wissenschaftlern, die genaue rhomboedrische Stapelreihenfolge der Pentaschichten zu identifizieren und zu isolieren, an der sie interessiert waren.

Diese bahnbrechende Studie etabliert rhomboedrisch gestapeltes mehrschichtiges Graphen als äußerst anpassungsfähige Plattform für die Untersuchung neuer Möglichkeiten in der korrelierten und topologischen Physik.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist Graphen?

Graphen ist eine einzelne Schicht aus Kohlenstoffatomen, die in einer sechseckigen Wabenstruktur angeordnet sind. Es ist für seine außergewöhnlichen Eigenschaften bekannt, darunter hohe Festigkeit, Leitfähigkeit und Flexibilität.

2. Was ist Elektronenkorrelation?

Unter Elektronenkorrelation versteht man die Fähigkeit von Elektronen, innerhalb eines Materials zu interagieren und ihr gegenseitiges Verhalten zu beeinflussen. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der physikalischen Eigenschaften eines Materials.

3. Was ist ein topologisches Material?

Ein topologisches Material ermöglicht den Elektronen, sich entlang seiner Kanten frei zu bewegen, während es in der Mitte als Isolator fungiert. Dieses einzigartige Verhalten macht es für verschiedene Anwendungen attraktiv, einschließlich Quantencomputing.

4. Was ist Twistronik?

Twistronics ist ein Forschungsgebiet, bei dem Schichten aus zweidimensionalen Materialien wie Graphen in einem leichten Winkel gestapelt werden, um dem resultierenden Material neue Eigenschaften zu verleihen.

5. Wie wurde das rhomboedrisch gestapelte Pentaschicht-Graphen isoliert?

Das MIT-Team verwendete ein neuartiges Mikroskop namens Scattering-type Scanning Nearfield Optical Microscopy (s-SNOM), um die spezifische Stapelreihenfolge von fünf Graphenschichten, die als rhomboedrische Pentaschichtstapelung bekannt ist, zu identifizieren und zu isolieren.