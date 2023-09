Erkundung der seltsamen Welt der Verschränkung: Ein Phasenübergang in der Information

Im Jahr 1935 befanden sich Albert Einstein und Erwin Schrödinger in einem Streit über die Natur der Realität. Einstein glaubte an das Lokalitätsprinzip, das besagte, dass kein Ereignis an einem Ort unmittelbar Auswirkungen auf einen entfernten Ort haben könne. Schrödinger hingegen entdeckte die Verschränkung, ein Phänomen der Quantenmechanik, bei dem sich zwei Teilchen verbinden und ihre Schicksale miteinander verflochten sind.

Während Einstein die Verschränkung als beunruhigend empfand und argumentierte, sie verstoße gegen seine Vorstellung von Lokalität, haben heutige Physiker ein anderes Verständnis davon entwickelt. Sie wissen jetzt, dass Verstrickungen keinen entfernten Einfluss haben oder die Kraft haben, aus der Ferne ein bestimmtes Ergebnis herbeizuführen. Stattdessen kann es nur das Wissen über dieses Ergebnis verbreiten. Verschränkungsexperimente sind in den letzten Jahren zur Routine geworden und haben den Nobelpreis gewonnen.

Aber zur Verschränkung gehört mehr als nur Teilchenpaare. Neuere Forschungen haben ergeben, dass sich die Verschränkung über Partikelgruppen ausbreiten und ein komplexes Netz aus Eventualitäten bilden kann. Dieses Netz kann durch häufige Messungen gestört werden, wodurch die Verflechtung zerstört wird und die Bildung des Netzes verhindert wird. Physiker haben diesen Übergang vom Web-Zustand zum Nicht-Web-Zustand als Phasenübergang der Information bezeichnet.

Um diesen Phasenübergang besser zu verstehen, führten mehrere Physikerteams Metaexperimente mit Quantencomputern durch. Ziel dieser Experimente war es zu messen, wie sich Messungen selbst auf den Informationsfluss auswirken. Das empfindliche Gleichgewicht zwischen Verschränkung und Messung wurde bestätigt und löste weitere Forschungen zu den Möglichkeiten von Verschränkung und Messwechselwirkungen aus.

Eine Kollaboration stieß während eines Gesprächs über klebrigen Toffee-Pudding auf den Verschränkungsübergang. Die Physiker Brian Skinner und Adam Nahum diskutierten die Beziehung zwischen Verschränkung und Information. Sie erkannten, dass Messungen verschränkter Teilchen die Unkenntnis über den Zustand anderer Teilchen verringern können. Der Betrag, um den eine Messung die Unwissenheit reduziert, wird als Verschränkungsentropie bezeichnet und in Bits gemessen.

Skinner und Nahum erweiterten dieses Konzept auf eine Teilchenkette, bei der die Verschränkung von einem Teilchen zum nächsten springt. Sie fanden heraus, dass die Verschränkungsentropie Aufschluss darüber geben kann, wie vollständig die Kette verschränkt ist. Durch die Verschiebung des Zeitpunkts der Messungen entdeckten sie den Phasenübergang vom Web-Zustand zum Nicht-Web-Zustand.

Diese Forschung unterstreicht die Komplexität und das Potenzial der Verschränkung in der Welt der Quantenmechanik. Es zeigt, dass Verschränkung auch über Teilchenpaare hinaus existieren kann und weitreichende Auswirkungen auf die Verteilung und Struktur von Informationen hat.

Definitionen:

– Verschränkung: In der Quantenmechanik ist Verschränkung ein Phänomen, bei dem zwei Teilchen miteinander verbunden werden und ihre Schicksale miteinander verflochten werden.

– Lokalität: Das Lokalitätsprinzip besagt, dass kein Ereignis an einem Ort unmittelbar Auswirkungen auf einen entfernten Ort haben kann.

– Phasenübergang: In der Physik bezeichnet ein Phasenübergang eine Änderung des Aggregatzustands einer Materie, beispielsweise von flüssig zu fest.

– Verschränkungsentropie: Die Verschränkungsentropie quantifiziert die Verschränkung zwischen zwei Objekten oder die Menge an Informationen über ein Objekt, die nichtlokal in einem anderen gespeichert ist.

Quellen:

– Originalquelle: Artikel im Quanta Magazine von Natalie Wolchover

– Keine zusätzlichen Quellen angegeben