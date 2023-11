Das Universum als lebender Computer: Erforschung der Theorie der Informationsdynamik

By

Ist das Universum nichts weiter als ein kompliziertes Computersystem, das ständig unnötige Informationen ordnet und eliminiert? Dr. Melvin Vopson, außerordentlicher Professor für Physik an der Universität Portsmouth im Vereinigten Königreich, glaubt daran. In seiner bahnbrechenden Forschung, die in AIP Advances veröffentlicht wurde, enthüllt Dr. Vopson das faszinierende Konzept, dass unsere Realität wie eine riesige Rechenmaschine funktioniert.

Während die Idee einer simulierten Existenz durch Filme wie „Matrix“ und die Gedanken berühmter Persönlichkeiten wie Elon Musk an Popularität gewonnen hat, befasst sich Dr. Vopson mit seiner Arbeit mit dem Bereich der Informationsphysik. Er argumentiert, dass alles im Universum auf seiner fundamentalen Ebene aus Informationsschnipseln besteht.

Dr. Vopsons Durchbruch ist auf seine Beobachtung genetischer Mutationen im Zusammenhang mit COVID-19 zurückzuführen. Im Gegensatz zum traditionellen Verständnis von Zufallsmutationen stellte er fest, dass sie durchweg zu einer Verringerung der Entropie, einem Maß für Unordnung, führen. Diese Beobachtung stellt den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik in Frage, der besagt, dass die Entropie entweder zunimmt oder gleich bleibt.

Gemäß dem von Dr. Vopson vorgeschlagenen 2. Hauptsatz der Infodynamik wird der Informationsgehalt, der mit jedem System, Ereignis oder Prozess im Universum verbunden ist, minimiert. Dieses Prinzip steht im Einklang mit Computerprogrammiertechniken, die zum Komprimieren von Daten verwendet werden. Vom biologischen Leben bis hin zu kosmischen Phänomenen scheinen sich alle Systeme auf eine Weise zu entwickeln, die ihre Informationsentropie optimiert.

Diese bahnbrechenden Erkenntnisse haben weitreichende Auswirkungen auf verschiedene wissenschaftliche Disziplinen, darunter Biologie, Physik und Kosmologie. Dr. Vopson glaubt, dass die Theorie der Informationsdynamik unser Verständnis des Universums als Ganzes verändern könnte.

In einer früheren Studie schlug Dr. Vopson vor, dass Information der grundlegende Baustein des Universums sei, physische Masse besitze und als fünfter Zustand der Materie qualifiziere. Er argumentiert, dass der zweite Hauptsatz der Infodynamik nicht nur diese Idee unterstützt, sondern auch darauf hindeutet, dass Informationen als schwer fassbare dunkle Materie im Universum dienen könnten.

Während Dr. Vopsons Theorien das konventionelle Denken in Frage stellen, eröffnen sie spannende Möglichkeiten für weitere Erkundungen. Derzeit sucht er nach Fördermitteln für Forschungsarbeiten, die darauf abzielen, Informationen in Elementarteilchen zu erkennen und zu messen. Durch Teilchen-Antiteilchen-Kollisionen hofft er, seine bahnbrechenden Konzepte entweder zu bestätigen oder zu widerlegen.

Das Universum als lebender Computer – ein Konzept, das unsere Wahrnehmungen herausfordert und tiefgreifende Fragen über die Natur der Realität aufwirft. Dr. Vopsons bahnbrechende Forschung lädt uns dazu ein, die Struktur unserer Existenz zu überdenken und die außergewöhnliche Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass wir uns in einer kompliziert codierten Simulation befinden.

FAQ

Was ist Informationsphysik?

Die Informationsphysik ist ein Wissenschaftszweig, der davon ausgeht, dass alles im Universum grundsätzlich aus Informationen besteht. Es untersucht, wie sich Informationen innerhalb verschiedener Systeme und Prozesse verhalten und interagieren.

Was ist der zweite Hauptsatz der Infodynamik?

Das zweite Gesetz der Infodynamik, vorgeschlagen von Dr. Melvin Vopson, besagt, dass der Informationsgehalt, der mit jedem System, Ereignis oder Prozess im Universum verbunden ist, minimiert wird. Dieses Prinzip legt nahe, dass sich Systeme, einschließlich biologischem Leben, zu einem optimalen Zustand reduzierter Informationsentropie entwickeln.

Was ist Entropie?

Im Kontext der Forschung von Dr. Vopson bezieht sich Entropie auf das Maß der Unordnung innerhalb eines Systems. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass die Entropie in einem isolierten System mit der Zeit nur zunehmen oder gleich bleiben kann.

In welcher Beziehung steht Dr. Vopsons Forschung zur Dunklen Materie?

Dr. Vopson schlägt vor, dass Informationen, die seiner Meinung nach der grundlegende Baustein des Universums sind, auch für die schwer fassbare Dunkle Materie verantwortlich sein könnten. Er schlägt vor, dass eine riesige Menge an Informationen, die 10 hoch 93 Informationsbits bei einer Temperatur von 2.73 Kelvin entspricht, das Fehlen dunkler Materie im Universum erklären könnte.

Welche Implikationen hat Dr. Vopsons Forschung?

Dr. Vopsons Forschung stellt das herkömmliche Verständnis in Frage und eröffnet neue Wege zur Erforschung der Natur der Realität. Es hat Auswirkungen auf verschiedene wissenschaftliche Disziplinen, darunter Biologie, Physik und Kosmologie, und lädt zu einer Neubewertung des Universums als Ganzes ein.