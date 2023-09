Die OSIRIS-REx-Sonde der NASA nimmt erfolgreich Proben von Asteroiden auf

Die OSIRIS-REx-Sonde der NASA hat mit der erfolgreichen Probenahme eines Asteroiden Geschichte geschrieben. Die Raumsonde, die seit zwei Jahren den Asteroiden Bennu umkreist, landete kurz auf der Oberfläche des Asteroiden, um eine Probe Regolith, also loses Gestein und Staub, zu sammeln. Diese Probe wird Wissenschaftlern wertvolle Einblicke in die Entstehung und Zusammensetzung von Asteroiden geben.

Das erfolgreiche Probenahmemanöver, bekannt als Touch-and-Go (TAG)-Ereignis, fand am 20. Oktober statt. Die von Lockheed Martin gebaute Sonde OSIRIS-REx näherte sich vorsichtig der Oberfläche von Bennu und ihr Touch-and-Go-Probenerfassungsmechanismus (TAGSAM) wurde ausgefahren, um Kontakt mit der Oberfläche des Asteroiden herzustellen. Anschließend feuerte die TAGSAM einen unter Druck stehenden Stickstoffgasbehälter ab und wirbelte den Regolith auf, der dann in einer Probensammelkammer gesammelt wurde.

Der Prozess wurde sorgfältig geplant und durchgeführt, wobei das Raumschiff die Abstiegs- und Aufstiegsphasen des Manövers autonom steuerte. OSIRIS-REx wird in den nächsten Jahren in der Nähe von Bennu bleiben, weitere Untersuchungen des Asteroiden durchführen und sich auf seine Reise zurück zur Erde vorbereiten. Im Jahr 2023 wird die Raumsonde ihre Probenkapsel freigeben, die per Fallschirm zu einem Landeplatz in Utah abspringen wird, wo Wissenschaftler sie zur Analyse zurückholen werden.

Der Asteroid Bennu ist für Wissenschaftler von besonderem Interesse, da es sich um einen kohlenstoffreichen Asteroiden handelt. Die Untersuchung seiner Zusammensetzung wird Einblicke in das frühe Sonnensystem und die Ursprünge des Lebens auf der Erde liefern. Die im Rahmen der OSIRIS-REx-Mission gesammelten Daten werden zu unserem Verständnis von Asteroiden und ihren möglichen Auswirkungen auf die Erde beitragen.

