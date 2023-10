Forscher manipulieren Licht, um Schwerkrafteffekte nachzuahmen und eröffnen so Möglichkeiten für die 6G-Kommunikation

By

Eine kürzlich in Physical Review A veröffentlichte Studie hat ergeben, dass es einem Forscherteam gelungen ist, das Verhalten von Licht so zu manipulieren, dass es die Auswirkungen der Schwerkraft nachahmt. Unter der Leitung von Professor Kyoko Kitamura von der Universität Tohoku untersuchten die Forscher, ob Gitterverzerrungen in photonischen Kristallen Pseudogravitationseffekte hervorrufen könnten. Photonische Kristalle sind Materialien, die Licht durch eine periodische Anordnung verschiedener Materialien steuern und manipulieren können.

Durch die Einführung einer Gitterverzerrung in den photonischen Kristallen störten die Forscher die regelmäßigen Abstände und erzeugten eine gekrümmte Strahlbahn innerhalb des Kristalls, die dem Lichtweg in der Nähe massiver Himmelskörper wie Schwarzer Löcher ähnelt. Mithilfe verzerrter photonischer Kristalle aus Silizium und Terahertzwellen konnte das Team erfolgreich die Ablenkung dieser Wellen demonstrieren.

Die Auswirkungen dieser Forschung sind enorm und haben erhebliche Auswirkungen auf die Optik, die Materialwissenschaft und die Entwicklung der 6G-Kommunikation. Die Fähigkeit, Licht ähnlich wie die Schwerkraft zu manipulieren, eröffnet Möglichkeiten für fortschrittliche Anwendungen in der Telekommunikation. Durch die Nutzung von Gravitationseffekten könnten photonische Kristalle den Weg für Fortschritte auf dem Gebiet der Gravitonenphysik ebnen.

Diese Studie zeigt das Potenzial photonischer Kristalle, Licht zu biegen und sein Verhalten zu steuern, und gibt Wissenschaftlern ein neues Werkzeug an die Hand, um die Manipulation von Licht in verschiedenen Bereichen zu erforschen. Die Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig es ist, die Auswirkungen der Schwerkraft bei der Entwicklung innovativer Technologien zu verstehen und zu reproduzieren. Diese Forschung erweitert nicht nur unser Wissen über die Lichtmanipulation, sondern hat auch weitreichende Auswirkungen auf die Grundlagenphysik.

Quellen:

– Kanji Nanjyo et al., „Ablenkung elektromagnetischer Wellen durch Pseudogravitation in verzerrten photonischen Kristallen“, Physical Review A (2023). DOI: 10.1103/PhysRevA.108.033522

– Tohoku-Universität