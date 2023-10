Forscher aus Rochester entwickeln photonische Chips als Ersatz für Gyroskope in Drohnen

Forscher der Universität Rochester arbeiten an der Entwicklung photonischer Chips, die die derzeit in Drohnen verwendeten Gyroskope ersetzen können. Durch die Nutzung einer Quantentechnik, die als Schwachwertverstärkung bekannt ist, könnten diese Chips die gleiche Empfindlichkeit wie große optische Gyroskope bieten, jedoch in einer kompakten, handlichen Form. Dieser Fortschritt hat das Potenzial, die Navigation für Drohnen und unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) zu revolutionieren und es ihnen zu ermöglichen, in Gebieten zu fliegen, in denen GPS-Signale gestört oder nicht verfügbar sind.

Jaime Cardenas, außerordentlicher Professor am Institut für Optik, hat von der National Science Foundation ein Stipendium erhalten, um dieses Forschungsprojekt bis 2026 zu leiten. Derzeit basieren Gyroskope, die in fortschrittlichen Drohnen verwendet werden, auf mehrere Kilometer langen Faserspulen oder haben einen begrenzten Dynamikbereich. Der Kompromiss zwischen Größe und Leistung hat die Entwicklung ultrakompakter Gyroskope in Navigationsqualität behindert. Cardenas möchte diese Einschränkung überwinden, indem es eine schwache Verstärkung auf einem kleinen photonischen Chip mit einem Ringresonator mit hochwertigem Faktor implementiert.

Die Schwachwertverstärkung bietet Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden, da sie das Signal einer interferometrischen Messung verstärkt, ohne technisches Rauschen zu verstärken. Während frühere Demonstrationen der Schwachwertverstärkung komplexe Laboraufbauten erforderten, wollen Cardenas und sein Team diese Technik auf einem kompakten photonischen Chip realisieren. Dies würde die Entwicklung kleinerer, robusterer Gyroskope ermöglichen, die für Navigationszwecke geeignet sind.

Zusätzlich zu den technischen Aspekten des Projekts plant Cardenas eine Zusammenarbeit mit dem David T. Kearns Center for Leadership and Diversity der Universität. Ihr Ziel ist es, unterrepräsentierte Gruppen einzubeziehen und Oberstufenschülern aus dem Rochester City School District Forschungserfahrungen zu bieten, um so ihr Interesse an MINT-Berufen zu wecken.

Diese Forschung hat das Potenzial, die Drohnennavigation deutlich zu verbessern und die Einsatzmöglichkeiten unbemannter Luftfahrzeuge in verschiedenen Branchen zu erweitern.

Quellen:

- Universität von Rochester

- Nationale Wissenschaftsstiftung