Neuer Artikel: Phosphor in der äußeren Galaxie: Erforschung alternativer Quellen

Phosphor ist ein wesentliches Element bei der Entstehung von Planeten und der Existenz biologischen Lebens. Allerdings wurde es nur innerhalb der inneren 12 Kiloparsec (kpc) unserer Galaxie beobachtet, was für Forscher, die sein Verhalten und seinen Ursprung untersuchen, eine Herausforderung darstellt. Eine aktuelle Studie hat neues Licht auf dieses Thema geworfen, indem sie Phosphor in der Gasphase in der Äußeren Galaxie nachgewiesen hat, insbesondere in einer dichten Wolke namens WB89-621, die 22.6 kpc vom galaktischen Zentrum entfernt liegt.

Der Nachweis von Phosphor in WB89-621 wurde durch die Analyse von Millimeterspektren zweier Moleküle, PO und PN, ermöglicht. Überraschenderweise wurde festgestellt, dass die Häufigkeit dieser Moleküle in WB89-621 mit den in der Nähe des Sonnensystems beobachteten Werten vergleichbar ist. Diese Entdeckung stellt das herkömmliche Verständnis in Frage, dass Phosphor in Galaxien größtenteils von Supernovae vom Typ II produziert wird. Da es in der Äußeren Galaxie keine Supernovae gibt, muss eine alternative Phosphorquelle in Betracht gezogen werden.

Eine Möglichkeit ist die Hypothese der „Galaktischen Fontänen“, bei der ausgestoßenes Supernova-Material im Halo und im zirkumgalaktischen Medium neu verteilt wird. Allerdings gibt es in so großen Entfernungen keine Hinweise auf mit Fontänen angereicherte Wolken. Eine weitere mögliche Erklärung liegt in den Neutroneneinfangprozessen, die in asymptotischen Riesenzweigsternen (AGB) mit geringerer Masse auftreten. Diese Sterne sind in der Äußeren Galaxie häufiger anzutreffen und können sowohl Phosphor als auch Kohlenstoff produzieren.

Der Nachweis von Phosphor in WB89-621 stellt aktuelle Modelle der galaktischen chemischen Evolution in Frage, die oft auf einer zunehmenden Supernovae-Produktion beruhen, um der beobachteten Häufigkeit zu entsprechen. Dieses Ergebnis unterstreicht die Notwendigkeit, alternative Quellen und Prozesse zu erforschen, die für die Verteilung von Phosphor in Galaxien verantwortlich sind. Zukünftige Studien werden zweifellos weitere Einblicke in die Rolle von AGB-Sternen und das komplexe Zusammenspiel zwischen Sternnukleosynthese und galaktischer chemischer Anreicherung liefern.

