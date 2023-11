Die NASA arbeitet an der Lösung des Hitzeschildproblems vor der bemannten Mission

By

Die NASA steht vor einem Problem mit dem Hitzeschild ihrer Raumsonde Orion, das gelöst werden muss, bevor eine Besatzung sicher an Bord mitfahren kann. Laut Jim Free, stellvertretender Administrator des Exploration Systems Development Mission Directorate der NASA, wird die Raumfahrtbehörde voraussichtlich noch einige Monate brauchen, um die Leistung des Hitzeschilds vollständig zu untersuchen und eine Lösung zu finden.

Beim Wiedereintritt der unbemannten Raumsonde Orion in ihrer vorherigen Mission wurde eine unerwartete Leistung des Hitzeschildes beobachtet. Es löste sich mehr Ablativmaterial auf dem Schild als erwartet, was Anlass zur Sorge um die Sicherheit zukünftiger bemannter Missionen gab. Die NASA hat eine Untersuchung eingeleitet, um dieses Problem besser zu verstehen, und plant, bis Ende nächsten Frühlings eine „vorläufige Lösung der Grundursache“ vorzulegen.

Unterdessen bereitet die NASA das Raumschiff noch für die Artemis-2-Mission vor, deren Start im November 2024 mit einer Besatzung an Bord geplant ist. Der Hitzeschild spielt eine entscheidende Rolle beim Schutz der Astronauten vor extremen Temperaturen beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Bei Bedarf ist die NASA bereit, Hitzeschildkomponenten auszutauschen oder bestimmte Hardware-Fortschritte an der Raumsonde rückgängig zu machen, um das Problem zu beheben.

Die Besatzung der Artemis-2-Mission hat betont, wie wichtig es ist, die Einsatzbereitschaft und Sicherheit der Raumsonde vor ihrem Start sicherzustellen. Der NASA-Astronaut Reid Wiseman, der Missionskommandant, erklärte, dass sie nicht an Bord der Orion mitfahren werden, bis sie von ihrer Bereitschaft überzeugt sind.

Während die Auswirkungen auf den Starttermin von Artemis 2 ungewiss bleiben, ist die NASA weiterhin bestrebt, das Hitzeschildproblem zu lösen, um die Sicherheit ihrer bemannten Missionen zu gewährleisten.