Der Perseverance Rover der NASA stellt beim Überqueren von Felsbrocken auf dem Mars einen Geschwindigkeitsrekord auf

Der Marsrover Perseverance der NASA hat einen bemerkenswerten Geschwindigkeitsrekord aufgestellt, indem er erfolgreich ein anspruchsvolles Geröllfeld in einem Bruchteil der Zeit bewältigt hat, die sein Vorgänger, der Curiosity Rover, dafür benötigt hätte. Der Rover drang am 26. Juni in den Jezero-Krater ein und kam am 31. Juli auf der anderen Seite wieder heraus, nachdem er ein Gebiet namens Snowdrift Peak durchquert hatte. Tyler Del Sesto, der stellvertretende Rover-Planer von Perseverance, beschrieb die Region als „völlig übersät mit diesen großen Steinen“. Anstatt um die Felsbrocken herum zu manövrieren, ermöglichten die autonomen Fahrfähigkeiten von Perseverance, das Hindernis frontal zu bewältigen.

Perseverance, das Anfang des Jahres auf dem Mars landete, ist mit dem AutoNav-System ausgestattet, einer Selbstfahrfunktion, die es dem Rover ermöglicht, Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Frühere Marsrover verfügten ebenfalls über automatische Navigationsfunktionen, diese waren jedoch eingeschränkter. Der Sojourner-Rover musste beispielsweise alle 5.1 Zoll eine Pause einlegen, um seine Pläne zu überdenken, während Spirit und Opportunity dies alle 1.6 Fuß tun mussten. Curiosity, das derzeit Mount Sharp erkundet, erhielt Software-Updates zur Verbesserung seiner automatischen Navigation, benötigte jedoch weiterhin Pausen, um seine Route zu planen. Im Gegensatz dazu ist Perseverance der erste Rover, bei dem zwei Computergehirne zusammenarbeiten, was es ihm ermöglicht, unterwegs schnelle Entscheidungen zu treffen.

Dank seiner Fähigkeit, im Handumdrehen zu denken, konnte Perseverance den Snowdrift Peak in etwas mehr als einem Monat besteigen, deutlich schneller als Curiosity. Der Rover legte insgesamt 2,490 Fuß zurück, verglichen mit der ursprünglich geplanten Route von 1,706 Fuß. Diese Abweichung war darauf zurückzuführen, dass das AutoNav-System seinen Weg anpasste, um Felsen zu umgehen, die in den für die Routenplanung verwendeten Orbitalbildern nicht sichtbar waren.

Perseverance hat seit seiner Ankunft auf dem Mars auch andere Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt. Es hält den Rekord für die längste autonome Fahrdistanz an einem Tag mit 1,140.7 Fuß und die längste Navigation ohne menschliche Hilfe mit 2,296.2 Fuß. Es wird jedoch erwartet, dass das bevorstehende Gelände, auf das der Rover stoßen wird, anspruchsvoller sein wird als der flache Boden des Jezero-Kraters, auf dem diese Rekorde aufgestellt wurden.

Während Perseverance seine Mission fortsetzt, nach Anzeichen früheren mikrobiellen Lebens auf dem Mars zu suchen, hat es vor kurzem damit begonnen, die Mandu-Mauer zu überqueren, eine Bergrückenlinie am westlichen Rand des Kraters. Mark Maimone, stellvertretender Teamleiter für Roboteroperationen bei Perseverance, erkannte die potenziellen Herausforderungen an, die das neue Terrain mit sich bringt, zeigte sich jedoch zuversichtlich und erklärte: „Hier liegt die Wissenschaft. Wir sind bereit."

