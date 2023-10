Der einzigartige Sonnenuntergang auf dem Mars: Ein Hingucker in kühlem Blau

Der Perseverance Rover hat an seinem 842. Tag auf dem Mars ein atemberaubendes Foto eines Marssonnenuntergangs aufgenommen. In diesem jenseitigen Bild strahlt der Marshimmel einen kühlen blauen Farbton um die Sonne aus, ganz anders als alle Sonnenuntergänge auf der Erde, die wir je gesehen haben.

Die logische Erklärung für diesen einzigartigen Sonnenuntergang liegt in den Unterschieden zwischen Mars und Erde. Der Mars ist weiter von der Sonne entfernt, was bedeutet, dass das Sonnenlicht auf dem Roten Planeten nicht so stark ist wie auf der Erde und weniger als die Hälfte des Sonnenlichts ausmacht, das die Erde empfängt. Darüber hinaus verfügt der Mars nur über einen Bruchteil der Erdatmosphäre, die größtenteils aus Kohlendioxid mit Spuren von Stickstoff und Sauerstoff besteht.

Auf der Erde interagiert Sonnenlicht mit Sauerstoff, Stickstoff und anderen Partikeln in der Atmosphäre und verursacht die Streuung von blauem Licht, das unserem Planeten tagsüber seinen charakteristischen blauen Himmel verleiht. Allerdings interagiert die Marsatmosphäre anders mit dem Sonnenlicht. Anstatt mit Sauerstoff oder Stickstoff zu interagieren, interagiert das Sonnenlicht auf dem Mars mit eisenhaltigem Staub, der in der dünnen Atmosphäre schwebt. Durch diese Wechselwirkung wird tagsüber niederfrequentes rotes Licht gestreut, was zu einem roten Himmel führt.

In der Dämmerung zerstreut sich das rote Licht und offenbart aufgrund des staubigen Dunstes einen kühlen blauen Farbton am Marshimmel. Der Atmosphärenforscher Mark Lemmon erklärt: „Der sehr feine Staub auf dem Mars hat die richtige Größe, damit blaues Licht effizienter in die Atmosphäre eindringt. Wenn das blaue Licht vom Staub gestreut wird, bleibt es näher an der Richtung der Sonne als Licht anderer Farben. Der Rest des Himmels erscheint gelb bis orange, da gelbes und rotes Licht über den gesamten Himmel gestreut wird, anstatt absorbiert zu werden oder in der Nähe der Sonne zu bleiben.“

Die Dämmerungsstunde auf dem Mars bietet Forschern eine einzigartige Gelegenheit, die Atmosphäre des Roten Planeten zu untersuchen. Die Marsrover wie Perseverance und Curiosity machen in dieser Zeit atemberaubende Bilder von Staub und Wolken vor dem dunklen Hintergrund. Diese Bilder helfen Wissenschaftlern bei der Erkennung und Untersuchung von Staub- und Eiswolken und geben Einblicke in Partikelgrößenänderungen innerhalb der Wolken und wie sie sich im Laufe der Zeit entwickeln.

Seit fast zwei Jahrzehnten fangen die Marsrover kontinuierlich die majestätischen Sonnenuntergänge auf dem Mars ein und liefern faszinierende Fotos, die Wissenschaftler und Weltraumbegeisterte nach wie vor gleichermaßen faszinieren.

Quellen:

Science