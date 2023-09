Raumsonde Varda steckt im Orbit fest und wartet auf Genehmigung zur Rückkehr zur Erde

Ein kommerzielles Raumschiff im Besitz von Varda Space Industries, einem Start-up-Unternehmen, das sich auf die Herstellung im Weltraum spezialisiert hat, ist länger als erwartet im Orbit und wartet auf die Genehmigung der Regierung, mit einer Sammlung pharmazeutischer Proben zur Erde zurückzukehren. Der Satellit wurde am 12. Juni mit dem ursprünglichen Ziel einer einmonatigen Mission gestartet, um die Technologie des Unternehmens zur Herstellung kommerzieller Materialien, insbesondere Pharmazeutika, in einer wiederverwendbaren Kapsel zu präsentieren, die dazu bestimmt ist, die Produkte zur Analyse und kommerziellen Nutzung zur Erde zurückzubringen.

Allerdings liegt die Bergung von Vardas Kapsel derzeit auf Eis, nachdem die Federal Aviation Administration (FAA) und die US Air Force die Genehmigung für ihre Landung in einem abgelegenen Teil von Utah verweigert haben. Die FAA gab an, dass Varda sein Fahrzeug ohne Wiedereintrittslizenz auf den Markt gebracht und die behördlichen Anforderungen nicht eingehalten habe. Varda hat eine erneute Prüfung der Entscheidung beantragt, die derzeit anhängig ist. Das Unternehmen hatte Anfang September Landemöglichkeiten auf dem Utah Test and Training Range ins Auge gefasst, erhielt jedoch aus Sicherheitsgründen keine Genehmigung.

Varda Space Industries hat versichert, dass sein Raumschiff in gutem Zustand und „in allen Systemen gesund“ sei. Während die Raumsonde bei Bedarf ein ganzes Jahr im Orbit bleiben soll, arbeitet das Unternehmen aktiv mit Regierungspartnern zusammen, um die Kapsel so schnell wie möglich zurück zur Erde zu bringen.

Das Office of Commercial Space Operations der FAA ist für die Lizenzierung kommerzieller Start- und Wiedereintrittsoperationen verantwortlich. Allerdings prüft die Agentur hauptsächlich Anträge auf Startlizenzen, und Wiedereintrittslizenzen sind relativ neu. Die FAA hat in diesem Jahr 82 kommerzielle Starts genehmigt, eine deutliche Steigerung gegenüber den Vorjahren. Die zunehmende Zahl kommerzieller Starts ist vor allem auf die steigende Startfrequenz von SpaceX zurückzuführen. Die FAA hat zusätzliche Mittel beantragt, um mit der wachsenden kommerziellen Raumfahrtindustrie Schritt zu halten.

Die Hauptanliegen der FAA bei der Prüfung von Lizenzanträgen sind die Sicherheit der Öffentlichkeit, das Risiko von Sachschäden, Umweltbedrohungen und Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Während es ungewöhnlich ist, dass die FAA einen Lizenzantrag direkt ablehnt, sind Wiedereintrittsfahrzeuge immer noch relativ selten. Bisher haben nur zwei Unternehmen eine kommerzielle FAA-Wiedereintrittslizenz erhalten.

Varda und die FAA haben über die Pläne des Unternehmens diskutiert, regelmäßig automatisierte Raumkapseln zur Erde zurückzubringen, und über die möglichen Auswirkungen auf den kommerziellen Flugverkehr.