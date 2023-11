Einblicke in das Leben von Wollhaarmammuts anhand gut erhaltener Babyexemplare

Millionen von Jahren durchstreiften Wollhaarmammuts Europa und Asien und lebten zeitweise mit Menschen zusammen. Während diese majestätischen Kreaturen nicht mehr auf der Erde umherstreifen, hat die Entdeckung zweier bemerkenswert gut erhaltener Wollhaarmammutbabys namens Lyuba und Khroma den Wissenschaftlern wertvolle Einblicke in ihre Entwicklung und Lebensweise geliefert.

Lyuba und Khroma lebten vor über 40,000 Jahren in getrennten Regionen Nordsibiriens. Tragischerweise endete ihr Leben bereits im Alter von ein bis zwei Monaten, als sie erstickten, nachdem sie Schlamm eingeatmet hatten. Ihr früher Tod bot Forschern jedoch eine beispiellose Gelegenheit, die Anatomie und Entwicklung von Wollhaarmammuts zu untersuchen.

Die beiden Wollbabybabys, die an verschiedenen Orten eingefroren gefunden wurden, sind die vollständigsten und am besten erhaltenen Exemplare, die jemals entdeckt wurden. Ihr bemerkenswerter Zustand hat ihre inneren Organe vor modernen Mikroben und Mikroorganismen geschützt und sie für zukünftige genetische, molekulare und mikrobiologische Studien von unschätzbarem Wert gemacht.

Um die Geheimnisse der Wollmammuts zu lüften, führten Wissenschaftler Ganzkörper-CT-Scans von Lyuba und Khroma durch. Diese Scans enthüllten nicht nur die Todesursache, sondern lieferten auch detaillierte Bilder ihrer Skelette, die bei der weiteren Forschung hilfreich sein werden. Diese gut erhaltenen Skelette dienen als entscheidende Referenz für die Interpretation isolierter Babymammutknochen, die an anderen Orten gefunden wurden.

Während die Gewinnung von DNA aus antiken Exemplaren aufgrund des Abbaus im Laufe der Zeit bekanntermaßen schwierig ist, ist es Wissenschaftlern gelungen, mitochondriale DNA aus Überresten von Wollhaarmammuts, einschließlich Lyuba, zu gewinnen. Mitochondrien sind die „Kraftwerke der Zelle“, und die Analyse ihrer DNA ermöglicht es Forschern, die Abstammung und Verbreitung alter Arten zu verfolgen.

Durch den Vergleich der mitochondrialen DNA verschiedener Wollhaarmammutpopulationen entdeckten Forscher, dass es während ihres Aufenthalts in Nordamerika zu einer Kreuzung zwischen wandernden sibirischen Wollhaarmammuts und ansässigen amerikanischen Mammuts kam. Durch diese Kreuzung wurden der amerikanischen Population Eigenschaften des Wollhaarmammuts verliehen.

Was die Möglichkeit betrifft, Wollhaarmammuts wieder zum Leben zu erwecken, so will ein Startup namens Colossal, mitbegründet vom Genetiker George Church, einen Hybrid aus Wollhaarmammuts und Asiatischen Elefanten schaffen und erklärt, dass dies zur Wiederverwilderung der arktischen Tundra und zur Bekämpfung des Klimas beitragen könnte ändern. Aufgrund der Herausforderungen bei der Gewinnung und Rekonstruktion antiker DNA liegt dies jedoch in weiter Ferne.

Mit der Entdeckung gut erhaltener Exemplare wie Lyuba und Khroma wächst unser Verständnis dieser alten Riesen. Auch wenn die Wiederbelebung der Wollhaarmammuts noch in weiter Ferne liegt, bieten diese Babymammuts einen Einblick in ihr Leben und ermöglichen es uns, diese großartigen Kreaturen der Vergangenheit zu schätzen und von ihnen zu lernen.