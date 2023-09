Astronomen identifizieren den idealen Ort auf dem Mond für die menschliche Basis

By

Ein Forscherteam hat einen Ort auf dem Mond identifiziert, der ideale Bedingungen für eine zukünftige menschliche Basis bietet. Dieser am Südpol des Mondes gelegene Bereich zwischen zwei Kratern bietet einfachen Zugang zu einer beträchtlichen Menge Wasser und erhält permanent Sonnenlicht. Das Vorhandensein von Sonnenlicht ist für die Nutzung von Solarmodulen zur Stromerzeugung von entscheidender Bedeutung.

Um den am besten geeigneten Ort zu identifizieren, untersuchten Wissenschaftler Daten von fünf verschiedenen Kratern: de Gerlache, Henson, Sverdrup, Shackleton und einem unbenannten Krater. Zu den berücksichtigten Faktoren gehörten die Verteilung des Wassereises, die Neigungswinkel und die an jedem Standort verfügbare Menge an Sonnenlicht. Darüber hinaus wurde die Dichte von Eiswasser, Kohlendioxid und anderen potenziellen Energiequellen bewertet. Die Forscher priorisierten auch die Notwendigkeit von Zugangs- und Kommunikationsverbindungen zur Erde.

Nach sorgfältiger Analyse kam das Team zu dem Schluss, dass der Henson-Krater die günstigsten Bedingungen für die Errichtung der ersten menschlichen Basis auf dem Mond bietet. Sie glauben jedoch, dass eine Ausweitung auf andere Bereiche in Zukunft möglich sein wird. Laut Teamleiter Giovanni Leone bieten die Sverdrup-Henson-Krater, in denen sich der Henson-Krater befindet, ein Tor für eine mögliche Expansion.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Beobachtungen und Schlussfolgerungen der Forscher auf Ferndatenanalysen basieren. Sobald der Bereich direkt beobachtet wird, besteht die Möglichkeit, dass sich einige Details ändern. Simeon Barber, ein Wissenschaftler der Open University im Vereinigten Königreich, betonte, wie wichtig es sei, „Ground-Truth-Messungen“ zu erhalten, um genauere Informationen für zukünftige Mondbasispläne zu liefern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Astronomen einen bestimmten Ort auf dem Mond identifiziert haben, der über die notwendigen Ressourcen und Bedingungen für eine menschliche Basis verfügt. Der Henson-Krater am Südpol des Mondes gilt als bester Standort für die erste Basis. Dieser Durchbruch bietet eine Grundlage für die künftige Monderkundung und das Potenzial für eine weitere Expansion in benachbarte Gebiete.

