Hoch hinaus: Astrobotics Peregrine-Lander nimmt Kurs auf Monderkundung

Astrobotic, ein führendes Raumfahrttechnologieunternehmen, gab am 31. Oktober 2023 eine aufregende Ankündigung bekannt, dass sein hochmoderner Mondlander Peregrine sicher in Cape Canaveral, Florida, angekommen sei. Dies ist ein entscheidender Meilenstein in ihrer ehrgeizigen Mission, den Mond zu erforschen und Nutzlasten sowohl in seine Umlaufbahn als auch auf seine Oberfläche zu befördern. Spannende Nutzlasten verschiedener Regierungen, Unternehmen, Universitäten und des angesehenen CLPS-Programms (Commercial Lunar Payload Services) der NASA werden von diesem innovativen Raumschiff befördert.

Die Zusammenarbeit von Astrobotic mit der United Launch Alliance (ULA) ist der Schlüssel zum Erfolg dieses Projekts. Der Peregrine-Lander wird in die renommierte ULA Vulcan integriert und das Joint Venture wird voraussichtlich am 24. Dezember 2023 vom Cape Canaveral Space Launch Complex 41 (LC-41) aus starten (Quelle: ULA). Sobald sich der Lander von der ULA-Rakete trennt, wird die Kontrolle nahtlos an das Mission Control Center (AMCC) von Astrobotic übertragen, sodass diese Peregrine zu seinem Ziel steuern kann.

Sharad Bhaskaran, Leiter der Peregrine Mission One von Astrobotic, zeigte sich zuversichtlich über den Erfolg der Mission und zeigte ihr unerschütterliches Engagement für sorgfältige, branchenübliche Abnahmetests. Er betonte, wie wichtig es sei, Peregrine die bestmöglichen Bedingungen für sein Endziel zu bieten – eine historische autonome Landung auf der Mondoberfläche. Nachdem die Stromversorgung und die Kommunikation mit dem Lander hergestellt wurden, wird das Team von Astrobotic Peregrine zum Mond führen und dabei insbesondere die faszinierende Gruithuisen-Kuppelregion auf der gegenüberliegenden Seite unseres himmlischen Nachbarn ins Visier nehmen.

Sollte die Landung erfolgreich gelingen, plant Astrobotic, Einsätze mit dem Peregrine-Lander bis zu beeindruckenden zehn Tagen durchzuführen. Dieses beispiellose Unterfangen bietet eine bedeutende Gelegenheit für bedeutende Entdeckungen und bahnbrechende Forschungen, die möglicherweise bisher unbekannte Aspekte der Mondlandschaft enthüllen können.

FAQ

1. Was ist der Zweck des Peregrine-Landers?

Der Peregrine-Lander von Astrobotic zielt darauf ab, mehrere Nutzlasten in die Umlaufbahn und Oberfläche des Mondes zu befördern und so die Monderkundung und wissenschaftliche Forschung zu erleichtern.

2. Welche Organisationen und Einrichtungen arbeiten bei dieser Mission mit Astrobotic zusammen?

Astrobotic hat Nutzlasten von Regierungen, Unternehmen, Universitäten und dem Commercial Lunar Payload Services (CLPS)-Programm der NASA erhalten.

3. Wann ist der geplante Start des Peregrine-Landers?

Der Start des Peregrine-Landers ist für den 24. Dezember 2023 von Cape Canaveral, Florida aus geplant.

4. Wo auf dem Mond soll die Landeeinheit landen?

Der Peregrine-Lander zielt auf die Region Gruithuisen Domes auf der Vorderseite des Mondes.

5. Wie lange ist der Lander nach der Landung betriebsbereit?

Astrobotic plant, den Peregrine-Lander nach einer erfolgreichen Landung bis zu zehn Tage lang zu betreiben.