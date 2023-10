Der älteste Beweis für Kannibalismus als Bestattungspraxis

By

Eine neue Analyse paläolithischer menschlicher Überreste aus Nordeuropa legt nahe, dass Kannibalismus vor 15,000 Jahren eine weit verbreitete Bestattungspraxis in der Magdalénien-Kultur war. Dieser Befund stellt die Annahme in Frage, dass Kannibalismus bei Menschen selten vorkam, und wirft Licht auf die Bestattungspraktiken der Magdalénien.

Die Paläoanthropologin Silvia Bello vom Natural History Museum in London erklärt, dass die Magdalénien ihre Toten nicht begruben, sondern verzehrten. Diese Praxis des Kannibalismus war Teil eines diffusen Bestattungsverhaltens unter Magdalénien-Gruppen. Dies ist der älteste Beweis dafür, dass Kannibalismus als Bestattungspraxis eingesetzt wurde.

Archäologen wissen seit langem, dass die Magdalénien-Kultur andere Bestattungspraktiken hatte als die Neuzeit. Frühere Funde aus der Gough-Höhle in der Cheddar-Schlucht zeigten Hinweise auf Kannibalismus. Die Forscher Silvia Bello und William Marsh vom Natural History Museum führten jedoch eine umfassende Überprüfung der veröffentlichten Literatur durch und entdeckten Hinweise auf Kannibalismus an 13 von 59 Standorten in ganz Europa.

Darüber hinaus ergab die Analyse, dass sich die Magdalénien, die Kannibalismus praktizierten, genetisch von den Epigravettiern unterschieden, die ihre Toten begruben und die Magdalénien später ersetzten. Dies deutet eher auf einen Bevölkerungsaustausch als auf eine kulturelle Assimilation hin.

Die Forschung liefert wertvolle Einblicke in die kulturellen Praktiken und die genetische Abstammung der Magdalénien- und Epigravettien-Kulturen während der Altsteinzeit. Weitere Studien sind erforderlich, um ein tieferes Verständnis dieser grausigen Bestattungspraxis zu erlangen.

Quelle: Quartary Science Reviews