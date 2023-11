Andere durch ihre Handlungen verstehen: Ein Schlüsselaspekt der menschlichen Kognition mit Auswirkungen auf die KI

Wenn wir die Handlungen einer Person beobachten, arbeitet unser Verstand schnell daran, ihre Absichten zu entschlüsseln. Untersuchungen von Wahrnehmungsforschern der Johns Hopkins University haben Aufschluss darüber gegeben, wie Menschen verstehen können, was andere zu lernen versuchen, indem sie einfach ihre Handlungen beobachten. Diese bahnbrechende Studie, die in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde, hat einen oft übersehenen Aspekt der menschlichen Kognition aufgedeckt, der erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung von Systemen der künstlichen Intelligenz (KI) hat.

Im Gegensatz zur Erkennung pragmatischer Handlungen, bei denen es darum geht, die unmittelbaren Handlungen einer Person vorherzusagen, konzentrierte sich die Studie auf „epistemische Handlungen“. Diese Aktionen werden ausgeführt, wenn jemand versucht, Informationen zu sammeln oder mehr über seine Umgebung zu erfahren. Während frühere Untersuchungen gezeigt haben, dass Menschen pragmatische Handlungen genau identifizieren können, war wenig darüber bekannt, wie wir epistemische Handlungen wahrnehmen und verstehen.

In einer Reihe von Experimenten mit 500 Teilnehmern forderten die Forscher die Einzelpersonen auf, sich Videos von Menschen anzusehen, die Kisten schüttelten. Die Teilnehmer waren in der Lage, innerhalb von Sekunden die Ziele des Schüttlers zu erkennen – entweder die Anzahl der Objekte in der Box zu bestimmen oder die Form der Objekte festzustellen. Diese Fähigkeit, die Absichten einer anderen Person durch ihre Handlungen wahrzunehmen, ist sowohl intuitiv als auch bemerkenswert und unterstreicht die komplexen kognitiven Prozesse, die unser Geist mühelos durchführt.

Diese Erkenntnisse haben umfassendere Auswirkungen auf den Bereich der KI-Entwicklung. Durch das Verständnis, wie Menschen durch Handlungen auf die Ziele einer anderen Person schließen, können Forscher KI-Systeme entwickeln, die besser für die Interaktion und das Verständnis menschlichen Verhaltens geeignet sind. Beispielsweise könnte ein KI-gestützter Roboterassistent die Aktionen eines Kunden analysieren und vorhersagen, wonach er sucht, und so einen personalisierteren und effizienteren Service bieten.

In zukünftigen Studien plant das Johns Hopkins-Team, den Unterschied zwischen epistemischer Absicht und pragmatischer Absicht zu untersuchen. Sie sind auch daran interessiert zu untersuchen, wann diese Beobachtungsfähigkeiten in der menschlichen Entwicklung zum Vorschein kommen und ob Computermodelle konstruiert werden können, um die Beziehung zwischen physischen Handlungen und epistemischen Absichten weiter aufzuklären.

Diese Forschung liefert nicht nur wertvolle Einblicke in unser Verständnis der menschlichen Kognition, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten für die KI-Technologie bei der effektiven Interpretation menschlicher Handlungen und Absichten. Durch die Nutzung dieses Wissens können zukünftige KI-Systeme einfühlsamer und geschickter darin werden, menschliche Bedürfnisse und Wünsche zu verstehen und darauf zu reagieren.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

F: Was sind pragmatische Handlungen und epistemische Handlungen?

Pragmatische Handlungen beziehen sich auf Handlungen, bei denen die unmittelbaren Handlungen einer Person vorhergesagt werden, während epistemische Handlungen ausgeführt werden, wenn jemand versucht, Informationen zu sammeln oder etwas über seine Umgebung zu erfahren.

F: Wie führten die Forscher ihre Experimente durch?

Die Forscher baten 500 Teilnehmer, sich Videos anzusehen, in denen jemand eine Kiste schüttelt. Die Teilnehmer konnten feststellen, ob der Shaker die Anzahl der Objekte in der Box oder die Form der Objekte ermitteln wollte.

F: Welche Auswirkungen hat diese Forschung auf die KI?

Durch das Verständnis, wie Menschen die Absichten anderer durch Handlungen wahrnehmen und daraus ableiten, können KI-Systeme so gestaltet werden, dass sie menschliches Verhalten besser verstehen und mit ihm interagieren. Beispielsweise könnte ein Roboterassistent anhand seiner Aktionen genau vorhersagen, wonach ein Kunde sucht.