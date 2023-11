Astronomen untersuchen ungewöhnliche Nova-Eruption und decken komplexes Variabilitätsverhalten auf

Ein internationales Astronomenteam hat den Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) der NASA genutzt, um den Ausbruch von Nova Vulpeculae 2021 (V606 Vul) zu beobachten. Diese besondere Nova zeigte ein Verhalten, das vom typischen Muster abweicht, was Wissenschaftlern wertvolle Einblicke in ihre komplexe Variabilität liefert.

Novae sind Sterne, deren Helligkeit plötzlich zunimmt, bevor sie allmählich in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehren. Dieser Prozess kann Monate dauern und wird durch den Akkretionsprozess in einem engen Doppelsternsystem verursacht, das einen Weißen Zwerg und seinen Begleiter enthält.

Der Ausbruch von V606 Vul, der am 16. Juli 2021 entdeckt wurde, erregte die Aufmerksamkeit eines Astronomenteams der University of Illinois in Urbana-Champaign. Sie beschlossen, die Nova mithilfe von TESS zu untersuchen, in der Hoffnung, ein tieferes Verständnis ihres Verhaltens zu gewinnen.

Durch ihre Beobachtungen analysierten die Forscher die Lichtkurve von V606 Vul und zeigten, dass die Nova ihre hellste visuelle Helligkeit während ihres zweiten Höhepunkts erreichte, der 64 Tage nach dem Ausbruch auftrat. Sie identifizierten auch periodische Schwankungen mit einer ungefähren Periode von 3.06 Stunden und einer durchschnittlichen Spitze-zu-Spitze-Amplitude von 0.01 mag. Diese Schwankungen verschwanden jedoch, als V606 Vul seine höchste optische Helligkeit erreichte.

Die Astronomen glauben, dass diese Variationen auf die azimutale Asymmetrie der Photosphäre zurückzuführen sein könnten, die das zugrunde liegende Doppelsternsystem umfasst. Alternativ schlagen sie vor, dass eine azimutale Asymmetrie der Temperatur der Photosphäre diese Beobachtungen ebenfalls erklären könnte.

Diese Studie markiert den ersten Einsatz der TESS-Photometrie bei der Untersuchung von Nova-Eruptionen und unterstreicht den Nutzen dieser Weltraumplattform für die Untersuchung des Verhaltens galaktischer Novae. Die hohe photometrische Präzision von TESS ermöglicht es Astronomen, Helligkeitsschwankungen in Novae mit extrem geringen Amplituden zu erkennen, die vom Boden aus schwer zu beobachten sind. Darüber hinaus ermöglicht die Fähigkeit von TESS, über einen Monat hinweg ununterbrochene Beobachtungen durchzuführen, Forschern die Untersuchung der Variabilität in kurzen Zeiträumen, die mit bodengestützten Beobachtungen nur schwer zugänglich sind.

Insgesamt bietet diese Forschung wertvolle Einblicke in die komplexe Natur von Nova-Eruptionen und unterstreicht das Potenzial von TESS, unser Verständnis dieser astronomischen Ereignisse zu erweitern.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist eine Nova?

Eine Nova ist ein Stern, dessen Helligkeit aufgrund eines Akkretionsprozesses in einem engen Doppelsternsystem, das einen Weißen Zwerg und seinen Begleiter enthält, plötzlich zunimmt.

Was macht den Ausbruch von V606 Vul einzigartig?

Der Ausbruch von V606 Vul weicht vom typischen Muster von Novae ab. Sie zeigt ein komplexeres Verhalten mit periodischen Variationen und Mini-Flare, die verschwinden, wenn die Nova ihre höchste optische Helligkeit erreicht.

Warum ist TESS für die Untersuchung von Nova-Eruptionen wichtig?

TESS, der Transiting Exoplanet Survey Satellite der NASA, bietet hohe photometrische Präzision und ununterbrochene Beobachtungen über einen längeren Zeitraum. Dies ermöglicht es Astronomen, subtile Helligkeitsschwankungen und Sondenvariabilität auf kurzen Zeitskalen zu erkennen und wertvolle Einblicke in das Verhalten galaktischer Novae zu gewinnen, die mit bodengestützten Beobachtungen nicht leicht zugänglich sind.

Welche Schlussfolgerung ziehen die Forscher aus ihrer Studie?

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass ihre Studie mithilfe der TESS-Photometrie die erste ihrer Art bei der Untersuchung von Nova-Eruptionen war. Sie betonten auch die Nützlichkeit von TESS bei der Charakterisierung der Variabilität von Novae und der Erforschung ihres Verhaltens.