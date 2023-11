Solarwissenschaftler entdecken magnetische Polarlichter auf Sonnenflecken

Solarwissenschaftler vom Center for Solar-Terrestrial Research des New Jersey Institute of Technology haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht: magnetische Polarlichter auf Sonnenflecken. Die Wissenschaftler beobachteten langanhaltende polarisierte Radiostöße, die von einem dunklen Fleck auf der Sonne ausgingen. Diese Ausbrüche ähneln den auf der Erde beobachteten Polarlichterscheinungen, beispielsweise den Nordlichtern. Diese Entdeckung wirft nicht nur Licht auf die Dynamik intensiver Sonnenradioausbrüche, sondern liefert auch Einblicke in große Sternflecken außerhalb unseres Sonnensystems.

Polarlichter, auch Aurora Borealis und Aurora Australis genannt, sind bekannte natürliche Lichtshows, die auf der Erde auftreten, wenn Sonnenaktivität mit der Magnetosphäre des Planeten interagiert. In ähnlicher Weise wurden diese Polarlichterscheinungen auf anderen Planeten des Sonnensystems und sogar auf entfernten Sternen beobachtet. Die Polarlichter der Sonnenflecken unterscheiden sich jedoch erheblich von den Polarlichtern der Erde.

Das Wissenschaftlerteam glaubt, dass hochenergetische Elektronen, die in den Magnetfeldern der Sonne gefangen sind, dieses Polarlicht-ähnliche Phänomen verursachen. Die Konvergenz von Magnetfeldern in den kühleren und intensiv magnetischen Bereichen von Sonnenflecken schafft ein günstiges Umfeld für Elektronen-Zyklotron-Maser-Emissionen (ECM). Im Gegensatz zu den Polarlichtern der Erde treten die Polarlichtemissionen der Sonnenflecken bei viel höheren Frequenzen auf, da das Magnetfeld des Sonnenflecks tausendmal stärker ist als das der Erde.

Überraschenderweise scheint der Zeitpunkt dieser Funkausbrüche nicht mit Sonneneruptionen zusammenzuhängen. Stattdessen beobachtete das Team, dass sporadische Flare-Aktivitäten in nahegelegenen aktiven Regionen energiereiche Elektronen in großräumige Magnetfeldschleifen pumpen, die am Sonnenfleck verankert sind, was dann die ECM-Radioemissionen antreibt.

Diese Entdeckung hat erhebliche Auswirkungen auf unser Verständnis des Sternmagnetismus. Durch die Untersuchung des Sonnenverhaltens können Wissenschaftler Einblicke in magnetische Phänomene gewinnen, die um andere Sterne herum auftreten. Die in der Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlichten Forschungsergebnisse des Teams stellen einen Baustein für zukünftige Studien dar, die Sonnenphysiker dazu veranlassen könnten, aktuelle Modelle des Sternmagnetismus zu überdenken.

FAQ

Was ist ein Sonnenfleck-Aurora?

Ein Sonnenflecken-Aurora ist ein magnetisches Polarlicht, das auf einem dunklen Fleck der Sonne auftritt, der als Sonnenfleck bekannt ist. Diese Polarlichter ähneln den auf der Erde beobachteten Polarlichtern, beispielsweise den Nordlichtern.

Wie unterscheiden sich Sonnenflecken-Auroren von den Polarlichtern der Erde?

Sonnenflecken-Auroren treten im Vergleich zu den Polarlichtern der Erde mit viel höheren Frequenzen auf. Dies liegt daran, dass das Magnetfeld des Sonnenflecks tausendmal stärker ist als das der Erde.

Was verursacht Sonnenflecken-Auroren?

Sonnenflecken-Auroren werden durch hochenergetische Elektronen verursacht, die in den Magnetfeldern der Sonne gefangen sind. Diese Elektronen erzeugen Elektronen-Zyklotron-Maser-Emissionen (ECM), wenn sie mit den Magnetfeldern in den kühleren und intensiv magnetischen Bereichen von Sonnenflecken interagieren.

Wie hängen Sonnenflecken-Auroren mit Sonneneruptionen zusammen?

Im Gegensatz zu den Polarlichtern der Erde ist der Zeitpunkt von Sonnenflecken-Auroren nicht an Sonneneruptionen gebunden. Stattdessen pumpt die sporadische Flare-Aktivität in nahe gelegenen aktiven Regionen energiereiche Elektronen in großräumige Magnetfeldschleifen, die am Sonnenfleck verankert sind, was dann die ECM-Radioemissionen antreibt.