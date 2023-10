Südpatagonisches Eisfeld: Ein atemberaubender Indikator für Landschaft und Klimawandel

Dieses atemberaubende Bild, aufgenommen vom Satelliten Copernicus Sentinel-2, zeigt die Gletscher und Aquamarinseen des südlichen Patagonischen Eisfeldes, das die Grenze zwischen Chile und Argentinien überspannt. Das Eisfeld gilt als eine der größten Eismassen außerhalb der Polarregionen und ist nicht nur ein atemberaubender Anblick, sondern auch ein entscheidender Indikator für den Klimawandel.

Die Bildung des Eisfeldes ist das Ergebnis jahrelanger Schneeansammlung und -verdichtung, die ihn in Eis verwandelt. Aufgrund der zugrunde liegenden Topographie bilden sich häufig Gletscher an den Rändern des Eisfeldes. Das Bild zeigt mehrere kleinere und größere Gletscher, darunter den markanten argentinischen Perito-Moreno-Gletscher, der den Lago Argentino speist und einen Eisdamm bildet, der den Hauptteil des Sees von seinem südlichen Arm trennt.

Die Seen in der Gegend werden oft von schmelzenden Gletschern gespeist, was zu einer vielfältigen Farbskala von tiefem Blau bis Grau führt, abhängig vom Vorhandensein von suspendiertem Feinsediment. Dieses Sediment, bekannt als „Gletschermilch“, ist ein Abriebprodukt, wenn sich die Gletscher über das darunter liegende Gestein bewegen. Das Bild zeigt auch den Grey-Gletscher im Nationalpark Torres del Paine, der durch Landstücke in drei Teile geteilt ist.

Die dunkleren Linien, die auf den Gletschern sichtbar sind, sind Moränen, Ansammlungen von Gestein, Erde und Schutt, die von den Gletschern abgelagert wurden. Es ist zu beobachten, dass die Enden einiger Gletscher abgebrochen sind und Eisberge entstanden sind, die nun in den Fjorden und Seen schwimmen. Der Rückgang der Gletscher in Patagonien in den letzten 50 Jahren ist ein klarer Hinweis auf den Klimawandel und einer der Hauptverursacher des Anstiegs des Meeresspiegels.

Satellitendaten, wie sie von der Copernicus Sentinel-2-Mission bereitgestellt werden, spielen eine entscheidende Rolle bei der Überwachung von Veränderungen in der Masse, Ausdehnung und Dicke von Gletschern. Auf diese Weise können Wissenschaftler ihre Auswirkungen auf den Anstieg des Meeresspiegels besser verstehen und die Auswirkungen des Klimawandels in dieser Region weiter untersuchen.

Quellen:

– Enthält modifizierte Copernicus Sentinel-Daten (2023), verarbeitet von ESA, CC BY-SA 3.0 IGO