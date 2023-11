Aufdeckung des historischen Erdbeben-Erbes der Erde

By

Die Fähigkeit der Erde, einen Groll zu hegen, stellt unsere menschlichen Fehden in den Schatten, wie eine faszinierende neue Studie zeigt. Es scheint, dass Erdbeben von vor zwei Jahrhunderten immer noch auf der Oberfläche unseres Planeten spürbar sind und auch heute noch leichte Erschütterungen verursachen.

Auf ein schweres Erdbeben folgen häufig zahlreiche kleinere Nachbeben, die unterschiedlich lange anhalten. Diese Erschütterungen klingen allmählich ab, während sich die Verwerfungslinien der Erde anpassen. Die Dauer dieser Nachbeben kann jedoch zwischen einigen Tagen und mehreren Jahren liegen.

Um die langanhaltenden Auswirkungen dieser Erschütterungen besser zu verstehen, untersuchten Forscher drei bemerkenswerte Erdbeben, die 1663, 1811–1812 und 1886 verschiedene Teile der Vereinigten Staaten erschütterten. Diese seismischen Ereignisse mit einer Stärke von 6.5 bis 8 gelten als die bedeutendste Erdbeben in der jüngeren Geschichte für das stabile Nordamerika.

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass die Nachbebensequenz im Zusammenhang mit den Erdbeben von 1663 endlich zu Ende ist. Erschreckenderweise waren jedoch etwa 30 % der Erdbeben in der Grenzregion Missouri-Kentucky zwischen 1980 und 2016 wahrscheinlich Nachbeben der Erdbeben von 1811–1812. Ebenso können etwa 16 % der heutigen Erdbeben in Charleston, South Carolina, auf das Erdbeben in der Region im Jahr 1886 zurückgeführt werden.

Statistische Analysen zeigten, dass diese jüngsten Erdbeben keine zufälligen Ereignisse waren, die nichts mit den historischen Ereignissen zu tun hatten. Sie waren vielmehr durch eine Kombination aus Nachbeben und seismischer Hintergrundaktivität verbunden.

Während Nachbebensequenzen mit der Zeit schwächer werden, gibt die Anhäufung von Spannungen in Regionen mit anhaltender Hintergrundseismizität Anlass zur Sorge hinsichtlich der Möglichkeit zukünftiger, verheerenderer Erdbeben. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, Verwerfungsbewegungen, seismische Hintergrundaktivitäten und Nachbeben kontinuierlich zu überwachen, um seismische Risiken genau einschätzen zu können.

Das Verständnis der Ereignisse vor Jahrhunderten spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung effektiver Gefahrenbewertungen für die Zukunft. Der Einsatz moderner Techniken zur Untersuchung historischer Ereignisse hilft uns, wertvolle Einblicke in das seismische Verhalten der Erde zu gewinnen.

Die Ergebnisse dieser Forschung wurden in JGR Solid Earth (Quelle: www.agu.org) veröffentlicht und bieten wertvolle Informationen für Wissenschaftler und Seismologen, die an einer sichereren Zukunft für erdbebengefährdete Regionen arbeiten.

