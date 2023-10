Eine partielle Sonnenfinsternis faszinierte einige Einwohner von New Hampshire

Einige Einwohner von New Hampshire erlebten am Samstag ein faszinierendes astronomisches Ereignis, als eine partielle Sonnenfinsternis den Himmel zierte. Nach Angaben der NASA war die Sonnenfinsternis in allen 49 kontinentalen US-Bundesstaaten sichtbar, sofern günstige Wetterbedingungen vorherrschten.

Anwohner teilten auf der Facebook-Seite von New Hampshire ULocal ihre atemberaubenden Fotos der Sonnenfinsternis, die an verschiedenen Orten aufgenommen wurden, darunter Merrimack, Manchester und Gilmanton. Während des Ereignisses bewegte sich der Mond zwischen der Erde und der Sonne, wodurch die Sonne teilweise blockiert wurde. Der daraus resultierende Effekt wurde als „Biss aus der Sonne“ beschrieben, wobei der Mondschatten während der maximalen Sonnenfinsternis in New Hampshire etwa 17 % der Sonne bedeckte.

Die partielle Sonnenfinsternis begann gegen 12:16 Uhr, erreichte ihr Maximum gegen 1:34 Uhr und endete gegen 2:30 Uhr. Obwohl während des Ereignisses die Möglichkeit einer Wolkendecke bestand, konnten viele glückliche Beobachter in New Hampshire dies tun um dieses seltene astronomische Ereignis mitzuerleben.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Beobachtung einer Sonnenfinsternis auf sichere Weise erfolgen sollte, um die Augen vor schädlichen Strahlen zu schützen. Die Meteorologin Jacqueline Thomas gab Tipps, wie man eine partielle Sonnenfinsternis am sichersten beobachten kann.

Die Einwohner von New Hampshire können sich in weniger als sechs Monaten auf ein weiteres bemerkenswertes Sonnenfinsternis-Erlebnis freuen, da eine totale Sonnenfinsternis geplant ist.

