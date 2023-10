Erleben Sie eine partielle Sonnenfinsternis in der Telus World of Science

Am Samstag wird der Himmel über Alberta Zeuge eines seltenen Phänomens sein, nämlich einer partiellen Sonnenfinsternis. Edmontons Telus World of Science lädt in Zusammenarbeit mit der Royal Astronomical Society of Canada – Edmonton die Öffentlichkeit ein, die Sonnenfinsternis durch kostenlose Teleskopbeobachtungen am RASC-Observatorium im Coronation Park sicher zu beobachten.

Diese besondere Sonnenfinsternis wird als ringförmige Sonnenfinsternis bezeichnet, nicht weil sie jährlich auftritt, sondern weil sich „ringförmig“ auf einen Ring bezieht. Frank Florian, Senior Manager für Planetarium und Weltraumwissenschaften bei Telus World of Science, erklärt, dass die Mondscheibe während dieser Sonnenfinsternis etwas kleiner ist als die der Sonne. Wenn der Mond die Sonne bedeckt, ist daher ein Ring aus Sonnenlicht um den Mond herum sichtbar, der einen Ring bildet. Aus diesem Grund spricht man von einer ringförmigen Sonnenfinsternis.

Leider wird der „Feuerring“, der sich auf den hellen Kreis des Sonnenlichts um den Mond bezieht, nur an wenigen Orten entlang eines schmalen Pfades auf der Erde sichtbar sein, und Edmonton liegt nicht auf diesem Weg. Einwohner von Edmonton können jedoch immer noch eine partielle Sonnenfinsternis genießen, da am höchsten Punkt der Sonnenfinsternis um 53:10 Uhr etwa 28 % der Sonnenoberfläche bedeckt sind

Es ist wichtig zu beachten, dass der direkte Blick in die Sonne äußerst gefährlich ist, insbesondere während einer Sonnenfinsternis. Florian warnt davor, dass es auch an einem normalen Tag schädlich sei, ohne geeignete Schutzbrille in die Sonne zu blicken. Um die Sonnenfinsternis sicher miterleben zu können, empfiehlt Florian den Menschen, das Wissenschaftszentrum zu besuchen und die bereitgestellten Teleskope und Beobachtungsbrillen zu nutzen.

Die partielle Sonnenfinsternis wird voraussichtlich zwei Stunden und 27 Minuten dauern, um 9:17 Uhr beginnen und um 11:44 Uhr enden, wobei der Höhepunkt der Sonnenfinsternis um 10:28 Uhr erreicht wird. Eingang zum Observatorium in Telus World of Die Wissenschaft am Samstag ist kostenlos.

