Bewohner des Südwestens von British Columbia haben einen erstklassigen Aussichtspunkt für die Sonnenfinsternis

Bewohner im Südwesten von British Columbia haben den besten Aussichtspunkt, um eine Feuerring-Sonnenfinsternis zu beobachten. Diese Art von Sonnenfinsternis tritt auf, wenn der Mond vor der Sonne vorbeizieht, diese aber nicht vollständig bedeckt, was zu einem feurigen Ring um den dunklen Mond führt. Die Sonnenfinsternis soll um 8:08 Uhr beginnen, ihren Höhepunkt gegen 9:20 Uhr erreichen und um 10:38 Uhr in Vancouver enden. Allerdings kann es sein, dass die Zuschauer durch die Wettervorhersage behindert werden, die Wolken und Schauer für weite Teile des Südwestens von British Columbia vorhersagt

Während der Sonnenfinsternis wird erwartet, dass der Mond einen erheblichen Teil der Sonne verdeckt, wobei die Abdeckung in einigen Gebieten im Südwesten von British Columbia zwischen 70 und 80 Prozent liegt. Im Rest der Provinz beträgt die Abdeckung 50 bis 70 Prozent. Laura Flinn, Physikdozentin an der Kwantlen Polytechnic University, schlägt vor, dass Nordamerikaner bei schlechtem Wetter am 8. April 2024 eine weitere Gelegenheit haben werden, Zeuge einer vollständigen Sonnenfinsternis zu werden. Das Ereignis im Jahr 2024 wird in Teilen von Ontario, Quebec, New Brunswick, Prince Edward Island sowie Neufundland und Labrador.

In der Hoffnung auf einen klaren Himmel zeigt sich Flinn optimistisch, dass die Einwohner von British Columbia nicht warten oder reisen müssen, um eine weitere Sonnenfinsternis persönlich mitzuerleben. Die Kwantlen Polytechnic University erkennt die Bedeutung der Veranstaltung an und veranstaltet eine Besichtigungsveranstaltung, um sicherzustellen, dass die Menschen sie sicher beobachten können. Es ist wichtig zu beachten, dass Zuschauer niemals direkt in die Sonne schauen sollten, auch nicht während einer Sonnenfinsternis. Flinn betont das Risiko einer Augenschädigung durch längere direkte Sonneneinstrahlung. Die Universität rät den Teilnehmern, Vorsicht walten zu lassen und sich nicht von der Sonnenfinsternis hypnotisieren zu lassen, da dies zu längerem Starren und möglicherweise zu Augenschäden führen könnte.

Quelle: The Canadian Press