Bewohner im Südwesten von British Columbia haben ideale Aussichten auf eine Sonnenfinsternis

Einwohner im Südwesten von British Columbia haben die beste Gelegenheit, am 14. Oktober 2023 Zeuge einer Feuerring-Sonnenfinsternis zu werden. Diese Art von Sonnenfinsternis tritt auf, wenn der Mond vor der Sonne vorbeizieht und einen feurigen Ring um den dunklen Mond erzeugt. Die Sonnenfinsternis beginnt um 8:08 Uhr, erreicht ihren Höhepunkt um etwa 9:20 Uhr und endet um 10:38 Uhr in Vancouver. Die Wettervorhersage sagt jedoch Wolken und Schauer in der Region voraus, die möglicherweise die Sicht beeinträchtigen könnten.

Während im Südwesten von British Columbia eine Sonnenbedeckung von 70 bis 80 Prozent zu verzeichnen ist, ist im Rest der Provinz mit einer Sonnenbedeckung von 50 bis 70 Prozent zu rechnen. Laura Flinn, Physiklehrerin an der Kwantlen Polytechnic University, rät Nordamerikanern, sich keine Sorgen zu machen, wenn sie diese Veranstaltung aufgrund des Wetters verpassen. Eine vollständige Sonnenfinsternis wird voraussichtlich am 8. April 2024 stattfinden und in Teilen von Ontario, Quebec, New Brunswick, Prince Edward Island sowie Neufundland und Labrador sichtbar sein.

Flinn hofft weiterhin, dass sich der Himmel aufklärt, bevor die Sonnenfinsternis ihren Höhepunkt erreicht, sodass die Bewohner von British Columbia das Phänomen beobachten können, ohne warten oder reisen zu müssen. Um die Sicherheit während der Veranstaltung zu gewährleisten, veranstaltet die Universität eine Beobachtungsveranstaltung und erinnert die Menschen daran, nicht direkt in die Sonne zu schauen. Selbst während einer Sonnenfinsternis in die Sonne zu starren, kann zu Augenschäden führen.

Dieser Bericht der kanadischen Presse wurde erstmals am 14. Oktober 2023 veröffentlicht.

Quellen:

– Die kanadische Presse