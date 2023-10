Partielle Mondfinsternis ziert den Himmel – ein himmlisches Spektakel

By

Sterngucker und Astronomie-Enthusiasten erwarten mit Spannung das bevorstehende Himmelsereignis, das später in dieser Woche den Nachthimmel zieren wird. Am 28. und 29. Oktober wird es zu einer partiellen Mondfinsternis kommen, die unmittelbar auf die ringförmige Sonnenfinsternis vom 14. Oktober folgt.

Während der Sonnenfinsternis tritt der Mond am 11. Oktober um 31:28 Uhr erstmals in den Halbschatten ein, gefolgt von der Kernschattenphase, die um 1:05 Uhr beginnt und am 2. Oktober um 24:29 Uhr endet. Dieses außergewöhnliche Himmelsphänomen wird von hier aus sichtbar sein alle Teile des Landes gegen Mitternacht.

Wie das Meteorologische Zentrum in Bhubaneswar bestätigte, handelt es sich bei der Sonnenfinsternis um eine partielle Mondfinsternis, bei der der Mond in den Schatten der Erde fällt. Die Dauer der Sonnenfinsternis wird etwa eine Stunde und neunzehn Minuten betragen, mit einer Stärke von 0.126.

Die Sichtbarkeit der Sonnenfinsternis wird sich über eine riesige Region erstrecken, einschließlich des Westpazifiks, Australiens, Asiens, Europas, Afrikas, des östlichen Südamerikas, des nordöstlichen Nordamerikas, des Atlantischen Ozeans, des Indischen Ozeans und des Südpazifiks. Obwohl die Mondscheibe nur zu etwa sechs Prozent bedeckt sein wird, kann dieses faszinierende Ereignis laut dem renommierten Astronomen Subhendu Patnaik mit bloßem Auge beobachtet werden.

Mit Blick auf die Zukunft wird die nächste von Indien aus sichtbare Mondfinsternis am 7. September 2025 stattfinden und es wird eine totale Mondfinsternis sein. Die letzte vom Land aus sichtbare Mondfinsternis fand am 8. November 2022 statt und war eine totale Sonnenfinsternis. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es im Jahr 2024 zwar zwei Sonnen- und zwei Mondfinsternisse geben wird, jedoch keine davon von Indien aus sichtbar sein wird.

Wenn das Datum näher rückt, sollten Sie sich unbedingt einen Termin im Kalender markieren und die Gelegenheit nutzen, Zeuge der beeindruckenden Magie der himmlischen Welt zu werden. Es ist ein Spektakel, das Sie mit Sicherheit in Ehrfurcht vor den Wundern versetzen wird, die es jenseits unseres Planeten gibt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist eine Mondfinsternis?

Eine Mondfinsternis ist ein himmlisches Ereignis, das auftritt, wenn die Erde zwischen Sonne und Mond gerät und der Mond dadurch in den Schatten der Erde fällt.

2. Was ist eine partielle Mondfinsternis?

Eine partielle Mondfinsternis ist eine Art Mondfinsternis, bei der nur ein Teil des Mondes vom Erdschatten bedeckt ist.

3. Kann die Mondfinsternis mit bloßem Auge gesehen werden?

Ja, die Mondfinsternis kann mit bloßem Auge beobachtet werden. Es wird jedoch immer empfohlen, einen Ort abseits der hellen Lichter der Stadt zu finden, um das Spektakel in vollen Zügen genießen zu können.

4. Wann ist die nächste Mondfinsternis von Indien aus sichtbar?

Die nächste von Indien aus sichtbare Mondfinsternis wird voraussichtlich am 7. September 2025 stattfinden und es wird eine totale Mondfinsternis sein.

5. Wird es im Jahr 2024 sichtbare Finsternisse geben?

Ja, im Jahr 2024 wird es zwei Sonnen- und zwei Mondfinsternisse geben. Allerdings wird keine davon von Indien aus sichtbar sein.