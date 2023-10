Partielle Mondfinsternis findet am 28. und 29. Oktober 2023 statt

Eine partielle Mondfinsternis, auch bekannt als Chandra Grahan, soll am 28. und 29. Oktober 2023 stattfinden. Die Mondfinsternis beginnt mit dem Eintritt des Mondes in den Halbschatten am 28. Oktober um Mitternacht, und die Umbralphase beginnt in der Nacht In den frühen Morgenstunden des 29. Dieses himmlische Ereignis wird gegen Mitternacht von allen Teilen Indiens aus sichtbar sein.

Aufgrund der Mondfinsternis werden der Somnath Mandir und alle Mandir des Shri Somnath Trust ihre regulären Puja-Zeremonien am 28. Oktober nach dem Mittags-Aarti aussetzen.

Die Sonnenfinsternis wird in einer riesigen Region sichtbar sein, die den Westpazifik, Australien, Asien, Europa, Afrika, das östliche Südamerika, das nordöstliche Nordamerika, den Atlantischen Ozean, den Indischen Ozean und den Südpazifik umfasst.

Die Schattenphase der Sonnenfinsternis beginnt am 01. Oktober um 05:29 Uhr IST und endet um 02:24 Uhr IST. Die Dauer der Sonnenfinsternis wird 1 Stunde und 19 Minuten betragen, mit einer sehr geringen Stärke von 0.126.

Es ist erwähnenswert, dass die nächste von Indien aus sichtbare Mondfinsternis am 07. September 2025 stattfinden wird und eine totale Mondfinsternis sein wird. Die letzte von Indien aus sichtbare Mondfinsternis fand am 8. November 2022 statt und war eine totale Sonnenfinsternis.

Eine Mondfinsternis findet an einem Vollmondtag statt, wenn die Erde zwischen Sonne und Mond gerät und alle drei Objekte auf einer Linie liegen. Eine totale Mondfinsternis entsteht, wenn der gesamte Mond in den Kernschatten der Erde eintritt, während eine partielle Mondfinsternis auftritt, wenn nur ein Teil des Mondes in den Schatten der Erde fällt.

Quelle: DeshGujarat