Die Parker Solar Probe erforscht weiterhin die Geheimnisse der Sonne

By

Die Parker Solar Probe hat ihre 17. Annäherung an die Sonne erfolgreich gemeistert und kam dabei nur bis auf 7.26 Millionen Kilometer (4.51 Millionen Meilen) an die Photosphäre der Sonne heran. Dieser Erfolg ist der jüngste in einer Reihe unglaublicher Erfolge der Sonde, darunter die Tatsache, dass sie das erste Raumschiff war, das einen koronalen Massenauswurf (CME) durchflog und überlebte.

Während ihrer 13. Annäherung an die Sonne am 5. September 2022 passierte die Parker Solar Probe ein CME und sammelte wertvolle Daten über die Geschwindigkeit und Dichte der Stoßwelle. Hätte dieser CME die Erde getroffen, hätte er schwere Schäden an Kommunikationssystemen und Stromnetzen verursachen können.

Die Parker Solar Probe ist mit einer Abschirmung ausgestattet, um ihre Instrumente vor Temperaturen von bis zu 1400 °C zu schützen. Sie wurde entwickelt, um die Sonnenkorona und die Beschleunigung des Sonnenwinds beim Verlassen der Sonne zu untersuchen. Wissenschaftler hoffen, die Struktur der Sonne, die Magnetfelder, die den Plasmafluss beeinflussen, und den Transportmechanismus der von der Sonne emittierten energiereichen Teilchen zu verstehen.

Koronale Massenauswürfe sind gewaltige Ereignisse, die erhebliche Auswirkungen auf die Magnetosphäre der Erde haben können, zu Störungen der Kommunikation und des Stromnetzes führen und wunderschöne Polarlichter hervorrufen können. Durch die Untersuchung von CMEs wollen Sonnenphysiker Prognosefähigkeiten für diese Sonnenstürme entwickeln und Erkenntnisse über die Kräfte gewinnen, die sie antreiben.

Die Mission der Parker Solar Probe wird voraussichtlich bis Mitte 2025 andauern, wobei die Raumsonde enge Umlaufbahnen um die Sonne verfolgt und weitere Vorbeiflüge an der Venus durchführt. Die von der Sonde gesammelten Daten werden wertvolle Einblicke in den Sonnenwind liefern und unser Verständnis der Prozesse verbessern, die ihn durch das Sonnensystem treiben.

Quellen:

– NASA – Parker Solar Probe legt Entfernungs- und Geschwindigkeitsmarkierungen beim 17. Umlauf der Sonne fest

– NASA – In-situ- und Fernerkundungsbeobachtungen eines koronalen Massenauswurfs in Sonnennähe und seine Auswirkung auf die heliosphärische Stromschicht