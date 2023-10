Die Parker Solar Probe erforscht weiterhin die Geheimnisse der Sonne

By

Die Parker Solar Probe, eine von der NASA gestartete Raumsonde, hat mit ihrer 17. Annäherung an die Sonne einen weiteren Meilenstein erreicht. Bei dieser Annäherung kam es bis auf 7.26 Millionen Kilometer an die Sonnenoberfläche heran. Dies ist nur einer von vielen Erfolgen der Sonde, die kürzlich als erste Raumsonde einen koronalen Massenauswurf (CME) durchflog und Daten sammelte. Die CME-Begegnung ereignete sich während der 13. Annäherung der Sonde an die Sonne.

Der Erfolg der Parker Solar Probe bei der Erforschung der Sonne ist teilweise auf ihren schwerkraftunterstützten Vorbeiflug an der Venus Ende August zurückzuführen. Dieses Manöver ermöglichte es der Raumsonde, sich der Sonne mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von 635,266 Kilometern pro Stunde zu nähern. Trotz der extremen Bedingungen mit Temperaturen von bis zu 1,400 °C sind die Instrumente der Sonde durch eine Abschirmung geschützt, die den Betrieb in einer Umgebung mit nahezu normaler Raumtemperatur ermöglicht.

Das Hauptziel der Parker Solar Probe-Mission besteht darin, die Sonnenkorona, die äußerste Atmosphäre der Sonne, und die Prozesse, die sie erhitzen, zu verstehen. Wissenschaftler erhoffen sich außerdem Einblicke in die Beschleunigung des Sonnenwinds, also des Stroms geladener Teilchen, der von der Sonne ausströmt. Darüber hinaus ist die Sonde dazu ausgestattet, die von der Sonne emittierten energiereichen Teilchen zu untersuchen und zu bestimmen, wie sie transportiert werden.

Koronale Massenauswürfe, mächtige Ereignisse, die große Mengen Plasma in den Weltraum freisetzen, haben erhebliche Auswirkungen auf die Erde. Sie können Störungen im Magnetfeld unseres Planeten verursachen, was zu Phänomenen wie Polarlichtern und Störungen in Kommunikations- und Energiesystemen führen kann. Wissenschaftler sind daran interessiert, die Kräfte hinter diesen Sonnenstürmen zu verstehen und dieses Wissen zur Verbesserung von Vorhersagen zu nutzen.

Die jüngste Begegnung der Parker Solar Probe mit einem CME lieferte wertvolle Daten über die Geschwindigkeit und Dichte des ausgestoßenen Materials. Obwohl die Erde von diesem speziellen CME nicht direkt betroffen war, tragen die von der Sonde gesammelten Daten zu einem besseren Verständnis dieser Ereignisse und ihrer möglichen Auswirkungen bei.

Mit seinem einzigartigen Hitzeschild und Wärmeschutzsystem ist die Parker Solar Probe in der Lage, den extremen Bedingungen in der Nähe der Sonne standzuhalten. Die Raumsonde wird ihre engen Umlaufbahnen um die Sonne fortsetzen und ist für 24 Perihelpassagen geplant, bevor die Mission Mitte 2025 endet. Die von der Sonde gesammelten Daten werden Aufschluss über den Sonnenwind und die Prozesse geben, die ihn durch das Sonnensystem treiben.

Quelle: Universe Today