Einstellungen der Eltern zur Teilnahme an der Genomforschung für gesunde Kinder

By

Eine aktuelle Studie untersuchte die Einstellung der Eltern zur Teilnahme ihrer gesunden Kinder an der Genomforschung und ihre Erwartungen an die Ergebnisse. Ziel der Untersuchung war es, die Ansichten von Eltern zu verstehen, die an einem Forschungsnetzwerk für die Grundversorgung teilnahmen und gesunde Kinder hatten. Die Studie führte halbstrukturierte Telefoninterviews mit 26 Eltern durch und analysierte die Transkripte thematisch.

Aus den Interviews gingen drei Schlüsselthemen hervor. Das erste Thema war die Gegenseitigkeit, wobei die Eltern als Gegenleistung für ihre Teilnahme an der Forschung den Wunsch äußerten, medizinisch umsetzbare Ergebnisse aus der Kindheit zu erhalten. Sie erwarteten außerdem, dass sie im Laufe der Zeit erneut kontaktiert würden, um weitere Informationen oder Aktualisierungen zu erhalten. Das zweite Thema untersuchte die nachgelagerten Auswirkungen von Gentests. Die Eltern hofften auf künftige klinische Vorteile für ihre Kinder, waren aber auch besorgt über das Risiko einer genetischen Diskriminierung. Sie wollten sicherstellen, dass die Teilnahme an der Genomforschung keine negativen Folgen für die Zukunft ihres Kindes hat.

Das dritte Thema war Macht und Ermächtigung. Einige Eltern fühlten sich durch die Teilnahme an der Genomforschung gestärkt, da sie dadurch vorbeugende Maßnahmen für ihr Kind und andere Familienmitglieder ergreifen konnten. Sie sahen darin eine Chance, fundierte Entscheidungen zu treffen und potenzielle Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Andere Eltern zögerten jedoch, die Autonomie ihres Kindes durch die Teilnahme an Forschungsarbeiten einzuschränken, die zur Entdeckung von Krankheiten oder genetischen Veranlagungen führen könnten.

Das Verständnis dieser Einstellungen und Erwartungen kann dazu beitragen, teilnehmerzentrierte Ansätze für die Genomforschung zu entwickeln. Forscher können diese Spannungen berücksichtigen, wenn sie Studien entwerfen, um die Entscheidungsfindung und Beteiligung der Eltern zu optimieren und gleichzeitig den Nutzen der Ergebnisse zu maximieren. Darüber hinaus kann die Auseinandersetzung mit Bedenken im Zusammenhang mit genetischer Diskriminierung und die Förderung der Autonomie bei der Entscheidungsfindung die Bereitschaft der Eltern, sich mit ihren gesunden Kindern an der Genomforschung zu beteiligen, weiter steigern.

Quellen:

Original-Artikel: Nicht zur Verfügung gestellt