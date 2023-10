Studie zeigt, dass Interventionen nur für die Eltern wirksam gegen Fettleibigkeit bei Kindern sind

By

Fettleibigkeit bei Kindern ist ein wachsendes Problem, da sie oft bis ins Erwachsenenalter anhält und Kinder vor zahlreiche körperliche, emotionale und soziale Herausforderungen stellt. Familienbasierte Interventionen gelten als wirksam bei der Behandlung von Fettleibigkeit bei Kindern, können jedoch kostspielig sein. Eine kürzlich im International Journal of Obesity veröffentlichte Studie zeigt jedoch, dass gruppenbasierte Interventionen nur für Eltern bei der Behandlung von Fettleibigkeit bei Kindern genauso wirksam sein können.

Die Studie überprüfte die verfügbare Literatur zur Wirksamkeit von Interventionen nur für Eltern auf die Gesundheit und das Verhalten von Kindern. Die Forscher identifizierten spezifische Merkmale von Teilnehmern und Programmen, die die Ergebnisse beeinflussen. In die Überprüfung wurden XNUMX randomisierte kontrollierte Studien einbezogen, die sich alle auf Kinder mit höherem Body-Mass-Index (BMI) oder Gewichtsproblemen konzentrierten.

Die Ergebnisse zeigten, dass Interventionen nur für die Eltern den BMI und die Gewichtsvariablen eines Kindes wirksam verbessern können, wobei positive Veränderungen aufrechterhalten oder langfristig sogar verbessert werden. Im Vergleich dazu waren Interventionen nur für die Eltern bei der Verbesserung von Fettleibigkeit/Übergewicht bei Kindern genauso wirksam wie Eltern-Kind-Interventionen.

Es ist erwähnenswert, dass sich die meisten Studien in der Analyse eher auf Kinder als auf Jugendliche konzentrierten. Allerdings deutete eine frühere Studie darauf hin, dass ältere Kinder möglicherweise stärker von familienbasierten Interventionen profitieren, was darauf hindeutet, dass ältere Kinder die in solchen Programmen vermittelten Fähigkeiten besser anwenden können.

Eltern spielen eine entscheidende Rolle bei der Beeinflussung der Ess- und Bewegungsgewohnheiten ihrer Kinder, insbesondere bei jüngeren Kindern. Mit zunehmendem Alter des Kindes ersetzen jedoch häufig Gleichaltrige den Einfluss der Eltern. Auch der Erziehungsstil hat Einfluss auf Fettleibigkeit, da die Kontrolle der Ernährungsgewohnheiten eines Kindes zur Gewichtszunahme beitragen kann.

Die Studie verdeutlichte auch die Herausforderungen von Interventionen nur für Eltern, da sie im Vergleich zu Eltern-Kind-Interventionen höhere Abbrecherzahlen aufwiesen. Dies deutet darauf hin, dass manche Eltern die Verantwortung für das gesunde Gewicht ihres Kindes als überfordernd empfinden, was zu Schulabbrüchen führt. Daher erfordert die Teilnahme an Interventionen nur für Eltern eine hohe Motivation und starke Unterstützung durch die Familie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass gruppenbasierte Interventionen nur für Eltern bei der Behandlung von Fettleibigkeit bei Kindern wirksam sind und zu nachhaltigen positiven Veränderungen des BMI und des Gewichts führen. Diese Interventionen können eine praktikable und kostengünstigere Alternative zu familienbasierten Interventionen darstellen. Für erfolgreiche Ergebnisse sind jedoch die Motivation und Unterstützung der Eltern von entscheidender Bedeutung.

Zeitschriftenreferenz: McDarby, F. & Looney, K. (2023) Die Wirksamkeit gruppenbasierter, nur den Eltern vorbehaltener Gewichtsmanagementinterventionen für Kinder und die mit den Ergebnissen verbundenen Faktoren: Eine systematische Überprüfung. International Journal of Obesity; 1-19. doi:10.1038/s41366-023-01390-6