Wissenschaftler entdecken, dass Parasiten Ameisen dazu manipulieren, auf Grashalme zu klettern

Wissenschaftler am Institut für Pflanzen- und Umweltwissenschaften der Universität Kopenhagen haben eine faszinierende Entdeckung über Lanzettenleberwürmer, eine Art Parasit, gemacht. Diese Saugwürmer haben die bemerkenswerte Fähigkeit, Ameisen zu bekämpfen und sie dazu zu bringen, Grashalme hoch- und runterklettern zu lassen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Saugwürmer von größeren Tieren gefressen werden.

Der Lebenszyklus von Lanzettlichen Leberegeln beginnt, wenn ihre Eier von Kühen ausgeschieden werden und im Gras landen. Schnecken nehmen diese Eier auf, entwickeln sich dort zu Larven und vermehren sich ungeschlechtlich. Die Schnecken reagieren auf den Befall mit der Bildung von Zysten um die Würmer, die anschließend als Schleimkügelchen ausgestoßen werden. Ohne ihr Wissen fressen Ameisen diese Schleimkügelchen zusammen mit den Wurmlarven.

Sobald die Larven in einer Ameise sind, wandern sie entweder in den Magen oder in das Gehirn der Ameise. Diejenigen, die das Gehirn erreichen, übernehmen die Kontrolle und befehlen der Ameise, auf einen Grashalm zu klettern und ihn festzuhalten. Dieses Verhalten erleichtert es größeren Tieren, versehentlich die Ameise und ihre Parasiten aufzunehmen. Im letzten Wirt reifen die Würmer heran und legen Eier in die Leber des Wirts, wodurch der Zyklus abgeschlossen wird.

Forscher, die infizierte Ameisen in den dänischen Bidstrup-Wäldern untersuchten, fanden heraus, dass die Temperatur eine wichtige Rolle für das Verhalten der Ameisen spielte. An kühlen Tagen blieben die Ameisen im Gras, an wärmeren Tagen stiegen sie jedoch herab. Diese Beobachtung legt nahe, dass die Würmer die Ameisen vorwiegend in den Nacht- und Morgenstunden manipulieren. Die Ergebnisse unterstreichen die Komplexität des Parasitenverhaltens und verdeutlichen den Bedarf an weiterer Forschung in diesem Bereich.

Obwohl es selten vorkommt, kann es gelegentlich vorkommen, dass sich Menschen mit diesen Parasiten infizieren. In solchen Fällen können Leber und Gallenwege geschädigt werden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Mensch nicht der Hauptwirt des Leberegels ist.

Quellen:

– Universität Kopenhagen, Abteilung für Pflanzen- und Umweltwissenschaften

– Verhaltensökologische Zeitschrift