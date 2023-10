Pangaea Ultima: Ein zukünftiger Superkontinent, der für Säugetiere den Untergang bedeutet

Schätzungen zufolge wird sich in 250 Millionen Jahren ein neuer Superkontinent, Pangäa Ultima, bilden. Diese Konfiguration der Kontinente würde extreme Hitze verursachen und 92 % der Landmasse unbewohnbar machen, was möglicherweise zum Ende des Lebens von Säugetieren führen würde. Die Erdkruste besteht aus sieben großen tektonischen Platten, die sich ständig verschieben und so zu einer Verschiebung der Kontinente führen. Pangaea Ultima würde dazu führen, dass Australien in Richtung China vordringt, Amerika sich Afrika nähert, Afrika mit Europa und Arabien kollidiert und sich in Südeuropa und Asien ein Gebirge bildet. Dieser Superkontinent wäre von einem riesigen Pazifischen Ozean umgeben.

Neue Forschungen, bei denen Supercomputer zur Modellierung des Klimas von Pangaea Ultima eingesetzt wurden, zeigen, dass die Temperaturen aufgrund der Freisetzung von CO2 aus Vulkanen, erhöhter Sonnenenergie, Kontinentalitätseffekten und der Präsenz riesiger Wüsten die Überlebensschwelle von Säugetieren überschreiten würden. Menschen und andere Säugetiere würden aufgrund der extremen Hitze, der hohen Luftfeuchtigkeit und der Unfähigkeit, Wärme durch Schweiß abzugeben, ums Überleben kämpfen. Feuchtkugeltemperaturen über 35 Grad, einschließlich hoher Luftfeuchtigkeit, können bereits nach sechs Stunden tödlich sein.

Zwar gibt es alternative Theorien über die Form des Superkontinents, doch die meisten davon würden auf ein ähnliches Klima wie Pangaea Ultima hinauslaufen. Einige Wissenschaftler schlagen jedoch eine konkurrierende Theorie namens Amasia vor, die gastfreundlicher wäre. Diese Theorie legt nahe, dass ein Superkontinent in höheren Breiten gemäßigtere Temperaturen hätte.

Bei der Suche nach Exoplaneten, die menschliches Leben beherbergen könnten, ist es wichtig, die Anordnung der Kontinente eines Planeten und nicht nur seine Entfernung von der Sonne zu berücksichtigen. Das Verständnis der Plattentektonik und ihrer Auswirkungen auf das Klima und die Bewohnbarkeit eines Planeten ist bei der Suche nach bewohnbaren Welten von entscheidender Bedeutung.