Das Weltraumteleskop James Webb entdeckt Hunderte frei schwebende Objekte mit Planetenmasse im Orionnebel

Das James Webb Space Telescope (JWST) hat im Orionnebel eine überraschende Entdeckung gemacht. Beobachtungen mit der Nahinfrarotkamera (NIRCam) des JWST haben mehr als 500 frei schwebende Objekte mit Planetenmasse, auch „Schurkenplaneten“ genannt, entdeckt, die durch den Nebel wandern. Was noch faszinierender ist, ist, dass etwa 40 dieser Objekte in großen Doppelsternpaaren existieren, was den aktuellen Theorien über die Entstehung von Schurkenplaneten widerspricht.

Frei schwebende Objekte mit Planetenmasse, die keinen Stern umkreisen, wurden schon früher beobachtet, allerdings noch nie in so großer Zahl. Diese Objekte sind aufgrund der Hitze, die bei ihrer Entstehung entsteht, noch jung und glühen. Mit der Zeit kühlen sie ab und verschwinden aus dem Blickfeld.

Für die Entstehung dieser Schurkenplaneten gibt es zwei vorherrschende Hypothesen. Man vermutet, dass sie direkt aus einer sternbildenden Molekülwolke kollabieren und kondensieren, ähnlich wie die Sterne selbst. Der andere Vorschlag geht davon aus, dass sie sich in der Umlaufbahn um junge Sterne durch Kernakkretion bilden und später aufgrund von gravitativen Gezeitenkräften und Resonanzen ausgestoßen werden.

Samuel Pearson, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und Hauptautor eines Vorabdrucks zu den neuen Beobachtungen, glaubt, dass eine Kombination beider Prozesse wahrscheinlich für die meisten Objekte mit Planetenmasse im Orionnebel verantwortlich ist. Allerdings stellen die Binärpaare eine Herausforderung für diese Erklärung dar. Pearson bezeichnet diese Objekte als JuMBOs (Jupiter Mass Binary Objects) und hält sie für ein Rätsel.

Das Problem bei JuMBOs ist ihre Masse. Modelle sagen voraus, dass die Mindestmasse für ein Objekt mit Planetenmasse, das direkt aus einer Molekülwolke entsteht, dreimal so groß sein sollte wie die von Jupiter. Einige der entdeckten JuMBOs haben jedoch Massen, die unter dieser Mindestgrenze liegen. Darüber hinaus wird das Rätsel noch größer, wenn man sie in Binärpaaren findet.

Es wurden zwei mögliche Erklärungen vorgeschlagen. Man vermutet, dass sich die anfängliche Massenfunktion, die die Massenverteilung von Sternen bei der Geburt beschreibt, auf viel kleinere Massen erstreckt als bisher angenommen. Die andere Möglichkeit besteht darin, dass JuMBOs aus Planetensystemen ausgestoßen werden.

Ein von Rosalba Perna von der Stony Brook University und ihren Kollegen vorgeschlagenes Modell legt nahe, dass zwei Riesenplaneten in einem System herausgeschleudert werden könnten, wenn sie sich ausrichten und eine enge Begegnung mit einem nahe gelegenen Stern erleben. Diese Riesenplaneten können in großen Entfernungen von ihrem Stern entstehen, sogar über 50 Astronomische Einheiten hinaus.

Die Ergebnisse im Orionnebel stimmen mit Vorhersagen von Aleks Scholz von der University of St Andrews überein. Scholz ging davon aus, dass das JWST eine beträchtliche Anzahl massearmer Schurkenplaneten in jungen Sternhaufen entdecken würde.

Um die JuMBOs weiter zu untersuchen, planen Pearson und Mark McCaughrean, leitender Berater der ESA für Wissenschaft und Exploration, den Einsatz des Nahinfrarotspektrometers (NIRSpec) des JWST in einer zukünftigen Studie. Diese Beobachtungen werden weitere Details über die Temperatur, die Oberflächengravitation und die atmosphärische Zusammensetzung der Objekte liefern. Darüber hinaus werden die Forscher in einem anderen jungen Sternhaufen, NGC 2244, nach Objekten mit Planetenmasse suchen, um weitere Einblicke in deren Entstehung zu gewinnen.

Obwohl wenig über diese abtrünnigen Objekte mit Planetenmasse bekannt ist, vermutet Pearson, dass es in der Milchstraße mehr davon als Sterne geben könnte. Die Frage, wie man sie als Planeten, subbraune Zwerge oder etwas anderes definieren kann, bleibt offen, aber Pearson vermeidet es, sich auf die Definition von Kategorien einzulassen, und konzentriert sich lieber auf die faszinierende Wissenschaft dahinter.

