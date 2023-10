Die vom Oktopus inspirierte farbwechselnde Farbe

By

Forscher am Kostas Research Institute der Northeastern University haben eine aufregende Entdeckung auf dem Gebiet farbverändernder Materialien gemacht. Durch die Untersuchung der einzigartigen Eigenschaften von Kopffüßern wie Kraken und Tintenfischen haben sie einen Weg gefunden, Farbe herzustellen, die ihre Farbe ändert, wenn sie Licht ausgesetzt wird. Der Hauptbestandteil dieser Farbe ist Xanthommatin, ein natürlich vorkommender Farbstoff, der in Kopffüßern vorkommt und es ihnen ermöglicht, als Reaktion auf Bedrohungen oder Lichtveränderungen schnell ihre Farbe zu ändern.

Die Forscher am KRI arbeiten seit einiger Zeit daran, diese Fähigkeit zur Farbänderung in Farben nachzubilden. In der Vergangenheit haben sie erfolgreich tragbare Pflaster entwickelt, die bei Sonneneinstrahlung ihre Farbe ändern. Jetzt haben sie einen Weg gefunden, die Farbveränderung umkehrbar zu machen, sodass das Material wieder seine ursprüngliche Farbe annehmen kann.

Das Team entdeckte, dass Titandioxid als Leiter für den Farbwechsel dient. Indem sie unterschiedliche Mengen Titandioxid mit Xanthommatin vermischten, konnten sie die Geschwindigkeit und Intensität der Farbverschiebung steuern. Die Veränderungen können in nur fünf Minuten eintreten und je nach Dauer der Lichteinwirkung bis zu 24 Stunden anhalten.

Diese innovative Farbe hat vielfältige Einsatzmöglichkeiten, von temporären Kunstwerken bis hin zur Umgebungsverfolgung. Damit lassen sich Kunstwerke an Innenwänden schaffen, die sich von Tag zu Tag verändern und den Betrachtern ein einzigartiges Erlebnis bieten. Darüber hinaus stellt es eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Farben dar, da es keine schädlichen Chemikalien enthält, die sowohl für Maler als auch für die Umwelt schädlich sein können.

Die Forscher hoffen, ihr Farbwechselsystem auf andere Materialien auszudehnen und die Farbpalette über den im ersten Experiment verwendeten Gelb-Rot-Bereich hinaus zu erweitern. Sie zielen auch darauf ab, Benutzern die Kontrolle über die Geschwindigkeit zu geben, mit der sich die Farben ändern.

Diese bahnbrechende Forschung wurde kürzlich in Advanced Science veröffentlicht und eröffnet neue Möglichkeiten für die Welt der Kunst und umweltfreundlicher Materialien.

Quelle: Kostas Research Institute der Northeastern University