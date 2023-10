In Zusammenarbeit mit AIIMS soll an der KGMU eine neue Einrichtung für pädiatrische Traumapflege eingerichtet werden

Die King George's Medical University (KGMU) in Lucknow wird in Zusammenarbeit mit dem renommierten All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in Bhopal eine hochmoderne Einrichtung für die pädiatrische Traumabehandlung errichten. Das Hauptziel dieser Einrichtung besteht darin, die Diagnose und Behandlung pädiatrischer Traumafälle zu verbessern, da es für Kinder schwierig sein kann, ihre Verletzungen effektiv zu kommunizieren.

Der Direktor des AIIMS in Bhopal, Professor Ajai Singh, betonte die Notwendigkeit eines speziellen Ansatzes für pädiatrische Traumafälle aufgrund der einzigartigen Natur dieser Verletzungen. Im Gegensatz zu Erwachsenen, die detaillierte Informationen liefern können, fällt es Kindern möglicherweise schwer, ihre Schmerzen und den Ort ihrer Verletzungen zu artikulieren. Professor Singh betonte: „Ein Kind weint möglicherweise so lange, bis es Erleichterung verspürt.“ Daher sind in diesen Fällen eine genaue Diagnose und eine schnelle Behandlung von entscheidender Bedeutung.

Um den Erfolg dieser Initiative sicherzustellen, werden niedergelassene Ärzte der KGMU AIIMS in Bhopal besuchen, um Fachwissen im Umgang mit traumatischen Notfällen bei Kindern zu erwerben. Durch die Beobachtung der am AIIMS implementierten Protokolle und Verfahren können sie wirksame Strategien erlernen, die in die Entwicklung der pädiatrischen Traumaversorgungseinrichtung an der KGMU integriert werden können.

Diese Zusammenarbeit zwischen KGMU und AIIMS, Bhopal, zeigt die Bedeutung des Wissensaustauschs und die Bedeutung spezialisierter Pflege bei der Bewältigung der einzigartigen Herausforderungen bei pädiatrischen Traumafällen. Durch die Verbesserung der Diagnosefähigkeiten und Behandlungsergebnisse wird diese Einrichtung zweifellos einen erheblichen positiven Einfluss auf das Wohlergehen von Kindern haben, die Traumabehandlung benötigen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Welchen Zweck verfolgt die Einrichtung zur pädiatrischen Traumaversorgung, die an der KGMU entwickelt wird?

Der Zweck dieser Einrichtung besteht darin, die Diagnose und Behandlung pädiatrischer Traumafälle zu verbessern, indem sie sich den Herausforderungen annimmt, die bei der effektiven Kommunikation der von Kindern erlittenen Verletzungen auftreten.

2. Warum ist bei pädiatrischen Traumafällen eine spezielle Betreuung erforderlich?

Aufgrund der besonderen Herausforderungen, die sich daraus ergeben, dass Kinder nur begrenzt in der Lage sind, ihre Schmerzen zu artikulieren und den genauen Ort ihrer Verletzungen zu bestimmen, ist bei pädiatrischen Traumafällen eine spezielle Betreuung erforderlich.

3. Wie wird KGMU mit AIIMS, Bhopal, bei der Entwicklung der Anlage zusammenarbeiten?

Assistenzärzte der KGMU werden AIIMS in Bhopal besuchen, um wirksame Strategien und Verfahren für den Umgang mit pädiatrischen Trauma-Notfällen zu erlernen. Dieses Wissen wird bei der Entwicklung der pädiatrischen Traumaversorgungseinrichtung an der KGMU genutzt.

(Quelle: Hindustan Times)