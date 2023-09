Pazifisches Neunauge: Der faszinierende alte Fisch

By

Das Pazifische Neunauge, wissenschaftlich bekannt als Entosphenus tridentatus, ist eine bemerkenswerte Kreatur, die in Süßwasser- und Meeresökosystemen im gesamten Nordpazifik vorkommt. Seine Nahrung besteht hauptsächlich aus dem Blut und den Körperflüssigkeiten anderer Fische, darunter Pazifischer Lachs, Plattfisch, Felsenfisch und Pazifischer Seehecht.

Was das Pazifische Neunauge wirklich beeindruckend macht, ist seine alte Abstammung. Neunaugen gehören zu einer Gruppe kieferloser Fische und entwickelten sich vor über 450 Millionen Jahren im Ordovizium. Da es weltweit etwa 40 lebende Arten gibt, haben diese aalähnlichen Organismen mindestens vier Massenaussterben überlebt und blühten lange vor der Existenz von Dinosauriern und sogar Bäumen.

Im Gegensatz zu den meisten Fischen haben Pazifische Neunaugen keine Knochen. Ihre Skelette bestehen vielmehr vollständig aus Knorpel. Was sie auszeichnet, ist ihre einzigartige Mundstruktur – anstelle eines Kiefers besitzen Neunaugen ein Saugmaul mit Zähnen. Mit diesem Maul klammern sie sich an ihre Beute und entnehmen Blut und Körperflüssigkeiten. Es ist erwähnenswert, dass Wissenschaftler glauben, dass Neunaugen kein Fleisch fressen.

Interessant ist auch der Fortpflanzungsprozess der Pazifischen Neunaugen. Weibliche Neunaugen legen etwa 200,000 Eier, die sie mehrere Wochen lang in Süßwassernestern ausbrüten. Nach dem Schlüpfen graben sich die Larven in Sedimente ein und bleiben dort bis zu zehn Jahre lang vergraben. Sie schlüpfen schließlich als Jungtiere und wandern zu Nahrungszwecken flussabwärts ins Meer. Einige Jahre später kehren sie zur Fortpflanzung in Süßwasserlebensräume zurück.

Die Bedeutung der Pazifischen Neunaugen geht über ihre Evolutionsgeschichte hinaus. Diese Fische sind eine begehrte Beute für verschiedene Vogel-, Säugetier- und andere Fischarten. Ihr extrem fetthaltiges Fleisch, das drei- bis fünfmal mehr Kalorien enthält als Lachs, spielt eine wichtige Rolle in Süßwasser- und Meeresökosystemen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Pazifische Neunauge ein faszinierendes Lebewesen ist, das die bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit uralter Fische unter Beweis stellt. Seine kieferlose Natur, die einzigartige Mundstruktur und der komplexe Fortpflanzungszyklus tragen zu seiner Einzigartigkeit bei. Als Schlüsselbestandteil verschiedener Ökosysteme veranschaulicht das Pazifische Neunauge die Vernetzung der Organismen in der natürlichen Welt.

Quellen:

– Neunaugen: Fische ohne Kiefer, Smithsonian Ocean, ozean.si.edu/ocean-life/fish/lampreys-fish-no-jaws

– Fisher, RN, et al. (2004). Die Erhaltung der Pazifischen Neunaugen (Lampetra tridentata) im Westen Nordamerikas. Fischerei, 29(9), 10-18.