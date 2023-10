Das jährliche Loch in der Ozonschicht erreicht im September eine Rekordgröße

Wissenschaftler der Europäischen Weltraumorganisation haben berichtet, dass das jährliche Loch in der Ozonschicht im September eine Rekordgröße erreicht hat. Das Loch, das jedes Jahr über der Antarktis erscheint, variiert aufgrund der Temperatur und anderer atmosphärischer Bedingungen in der Größe. Diese Nachricht sollte jedoch kein Grund zur Besorgnis sein, da die Existenz des Lochs und seine Schwankungen ein natürliches Phänomen sind.

Das sogenannte „Loch“ in der Ozonschicht ist eigentlich eine Ausdünnung der Atmosphäre, die saisonal während des Polarfrühlings über der Antarktis auftritt. Dieses Phänomen wird durch extreme Wetterbedingungen und einzigartige polare Stratosphärenwolken verursacht, die sich während des kalten, dunklen Winters in der Antarktis hoch oben in der Atmosphäre bilden. Diese Wolken interagieren mit ozonabbauenden Chemikalien, die durch ultraviolettes Licht aktiviert werden, wenn die Sonne nach Monaten der Dunkelheit zurückkehrt.

Während die genaue Größe des Lochs in diesem Jahr noch ermittelt wird, berichteten Wissenschaftler der Europäischen Weltraumorganisation, dass es im September auf die dreifache Größe Brasiliens angewachsen sei und es damit zu einem der größten Löcher in der Geschichte zu diesem Zeitpunkt gemacht habe. Es gab Vorhersagen, dass das Ozonloch in diesem Jahr aufgrund des Wasserdampfs, der beim Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga im Januar 2022 freigesetzt wurde, größer als üblich sein könnte.

Es ist wichtig zu beachten, dass sich die Ozonschicht in den nächsten Jahrzehnten von Jahr zu Jahr vollständig erholen wird. Die Entdeckung des Ozonlochs in den 1970er und 1980er Jahren wurde mit der Verschmutzung durch Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) in Verbindung gebracht, die in Klimaanlagen, Kältemitteln und anderen Anwendungen verwendet wurden. Das 1987 unterzeichnete Montrealer Protokoll verbot die Verwendung von FCKW, sie sind jedoch immer noch in unserer Atmosphäre vorhanden. Die Überwachung der Ozonschicht ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Länder das Montrealer Protokoll einhalten und das Leben auf der Erde vor den schädlichen Auswirkungen des energiereichen UV-Lichts der Sonne schützen.

Quellen: The Weather Company, Europäische Weltraumorganisation