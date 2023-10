Ein riesiges Ozonloch über der Antarktis entdeckt

Über der Antarktis wurde ein riesiges Loch in der Ozonschicht mit einer Größe von 26 Millionen Quadratkilometern entdeckt. Nach Angaben der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) handelt es sich um eines der größten Ozonlöcher, die jemals registriert wurden, und es ist etwa dreimal so groß wie Brasilien. Die Ergebnisse wurden am 5. September 16 vom europäischen Satelliten Copernicus Sentinel-2023P veröffentlicht.

Besonders hervorzuheben ist die Vergrößerung des Ozonlochs in diesem Jahr, da es inzwischen etwa doppelt so groß ist wie die Antarktis selbst. Wissenschaftler vermuten, dass der Ausbruch des Unterwasservulkans Tonga Anfang 2022 zu diesem ungewöhnlichen Ereignis beigetragen haben könnte.

Die Ozonschicht ist ein Schutzschild in der Erdatmosphäre und liegt etwa 15 bis 30 Kilometer über der Erdoberfläche. Es schützt den Planeten vor den schädlichen ultravioletten Strahlen der Sonne. Ozon, ein einzigartiges Sauerstoffmolekül, das aus drei Atomen besteht, absorbiert die Sonnenstrahlung und verhindert, dass sie die Oberfläche erreicht.

Bemerkenswert ist, dass die Entdeckung bedeutender Ozonlöcher über den Polarregionen der Erde auf das Jahr 1985 zurückgeht. Forscher stellten fest, dass Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), die damals häufig in Aerosoldosen, Verpackungsmaterialien und Kühlschränken verwendet wurden, mit Ozon in der Atmosphäre reagierten, was zur Folge hatte in seiner Erschöpfung. Deshalb verbot die internationale Gemeinschaft 1989 den Einsatz von FCKW, um eine allmähliche Erholung des Ozonspiegels zu ermöglichen.

Trotz dieser Bemühungen treten in den Wintermonaten jeder Hemisphäre weiterhin Lücken in der Ozonschicht über den Polarregionen auf. Kalte Luft erzeugt polare Stratosphärenwolken (PSCs), die aus winzigen Eiskristallen bestehen und die ohnehin begrenzte Ozonversorgung über den Polen noch verschärfen.

Die jüngste Entdeckung eines riesigen Ozonlochs über der Antarktis verdeutlicht die anhaltenden Herausforderungen beim Erhalt der Ozonschicht. Es unterstreicht die Bedeutung kontinuierlicher Forschung und internationaler Bemühungen zur Reduzierung schädlicher Emissionen und zum Schutz der Atmosphäre unseres Planeten.

