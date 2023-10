By

Das Ozonloch über der Antarktis hat eine Größe erreicht, die etwa dreimal so groß ist wie die von Brasilien, was auf einen erheblichen Ozonabbau hindeutet. Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) hat diese besorgniserregende Entwicklung anhand von Daten entdeckt, die am 5. September 16 von ihrem Satelliten Copernicus Sentinel-2023P gesammelt wurden.

Wissenschaftler untersuchen nun die zugrunde liegenden Ursachen für dieses riesige „Ozon abbauende Gebiet“. Ein möglicher Zusammenhang, der untersucht wird, ist der Ausbruch des Unterwasservulkans Hunga Tonga Hunga Ha'apai in Tonga Anfang 2022. Der Ausbruch löste Schockwellen aus und löste Tsunami-Warnungen aus, wobei der Satellit Bilder von Rauch und Asche aufnahm, die in die Atmosphäre aufstiegen.

Die Freisetzung vulkanischer Gase und Aerosole während dieses Ausbruchs wird nun als potenzieller Faktor für die Verschärfung des Abbaus der Ozonschicht über der Antarktis untersucht. Der 5 gestartete Satellit Copernicus Sentinel-2017P hat im Rahmen der Copernicus Sentinel-Missionen eine entscheidende Rolle bei der Überwachung der Erdatmosphäre gespielt.

Nach jüngsten Erkenntnissen der ESA hat sich das Ozonloch auf eine Fläche von rund 26 Millionen Quadratkilometern ausgeweitet. Obwohl dies zu den größten registrierten saisonalen Ozonlöchern zählt, bleibt es hinter dem Rekord aus dem Jahr 2000 zurück, der fast 28.4 Millionen Quadratkilometer erreichte.

Die Ausmaße des Ozonlochs variieren im Laufe des Jahres und erreichen typischerweise zwischen Mitte September und Mitte Oktober ihren Höhepunkt. Dieses Phänomen wird auf die Abschwächung und schließliche Auflösung des Polarwirbels in der südlichen Hemisphäre zurückgeführt, wenn die Temperaturen in der Stratosphäre ansteigen. Die ESA geht davon aus, dass sich die Ozonwerte in der betroffenen Region bis Ende Dezember wieder normalisieren werden.

Die Ozonschicht in der Stratosphäre der Erde spielt eine entscheidende Rolle beim Schutz unseres Planeten vor schädlicher ultravioletter (UV) Strahlung der Sonne. Es besteht aus einer hohen Konzentration an Ozonmolekülen. Satellitenmessungen, wie sie der Sentinel-5P liefert, ermöglichen es Wissenschaftlern, die Entwicklung der Ozonschicht genau zu überwachen.

Die Ausbreitung des Ozonlochs über der Antarktis gibt aufgrund ihrer möglichen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit Anlass zur Sorge. Weitere Forschung und kontinuierliche Überwachung werden erforderlich sein, um die Ursachen dieser bedeutenden Entwicklung zu verstehen und Maßnahmen zum Schutz der Ozonschicht umzusetzen.

Quellen:

– Europäische Weltraumorganisation (ESA)

– Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)