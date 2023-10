Das wachsende Ozonloch über der Antarktis

By

Eine neue Studie zeigt, dass das Loch in der Ozonschicht über der Antarktis eine Größe erreicht hat, die fast dreimal so groß ist wie Brasilien. Diese Einschätzung erfolgte nach der Analyse von Satellitendaten des Satelliten Copernicus Sentinel-5P der Europäischen Weltraumorganisation. Die Beobachtungen deuten darauf hin, dass die Lücke möglicherweise durch den Ausbruch des Unterwasservulkans Tonga Anfang 2022 verursacht wurde, der erhebliche Mengen Wasserdampf in die Luft freisetzte.

Experten glauben, dass die Anwesenheit von Wasserdampf zur Bildung polarer Stratosphärenwolken geführt haben könnte. In diesen Wolken können Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) reagieren und den Ozonabbau beschleunigen, so Antje Inness, leitende Wissenschaftlerin beim Copernicus Atmosphere Monitoring Service.

Die aktuelle Größe des Ozonlochs beträgt etwa 26 Millionen Quadratkilometer und ist damit eines der größten seit Beginn der Aufzeichnungen. Der letzte aufgezeichnete Fall eines ähnlich bedeutenden Ozonlochs ereignete sich im Jahr 2000, als es eine Fläche von rund 28.4 Millionen Quadratkilometern erreichte.

Die Größe des Ozonabbaugebiets variiert im Laufe des Jahres und erreicht typischerweise zwischen August und Oktober ihren Höhepunkt. Mitte September und Mitte Oktober ist das Loch am größten, was vor allem auf den Temperaturanstieg auf der Südhalbkugel zurückzuführen ist. Diese wärmeren Bedingungen führen zu einem erhöhten Ozonabbau.

Ozon ist ein natürlich vorkommendes Gas, das eine Schutzschicht in der Erdatmosphäre bildet und uns vor den schädlichen ultravioletten Strahlen der Sonne schützt. Die Entdeckung eines Ozonlochs über der Antarktis im Jahr 1985 zeigte jedoch die negativen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten mit Substanzen wie FCKW auf den Abbau der Ozonschicht. Seitdem wurden strenge Vorschriften zum Verbot ozonschädigender Substanzen erlassen und das Ozonloch wird genau überwacht.

