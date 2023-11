Erkundung der Venus: Die Geheimnisse ihrer Atmosphäre enthüllen

By

Eine bahnbrechende Entdeckung haben Astronomen gemacht, die die Atmosphäre der Venus untersuchen. Deutliche Anzeichen von atomarem Sauerstoff wurden direkt bei Tageslicht nachgewiesen und liefern neue Einblicke in die Dynamik und Zirkulationsmuster der Atmosphäre des Planeten. Unter der Leitung des Physikers Heinz-Wilhelm Hübers vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) werfen die Ergebnisse des Teams Licht auf die krassen Unterschiede zwischen Venus und Erde.

Venus, oft als der böse Zwilling der Erde bezeichnet, weist hinsichtlich Masse und Zusammensetzung Ähnlichkeiten mit unserem Planeten auf. Aufgrund der dichten Kohlendioxidwolken, die einen Treibhauseffekt erzeugen, herrscht hier jedoch eine lebensfeindliche Umgebung mit einer durchschnittlichen Oberflächentemperatur von 464 Grad Celsius (867 Fahrenheit). Die Atmosphäre des Planeten dreht sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit und verursacht starke Winde, die Geschwindigkeiten von über 700 Kilometern pro Stunde erreichen können.

Wissenschaftler sind fasziniert vom scharfen Kontrast zwischen Venus und Erde und möchten unbedingt mehr über unseren Nachbarplaneten erfahren. Durch die Untersuchung der Atmosphäre der Venus hoffen wir, ein besseres Verständnis dafür zu erlangen, was zu den unterschiedlichen Pfaden dieser beiden Welten geführt hat. War die Venus einst der Erde ähnlich oder war sie schon immer dazu bestimmt, eine unwirtliche Todesgrube zu sein?

Atomarer Sauerstoff spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung der Geheimnisse der Venus. Im Gegensatz zum molekularen Sauerstoff, den wir atmen (O2), besteht atomarer Sauerstoff aus einzelnen, einsamen Sauerstoffatomen, die hochreaktiv sind. Auf der Erde ist atomarer Sauerstoff in großen Höhen aufgrund des Abbaus von molekularem Sauerstoff durch Sonnenphotonen reichlich vorhanden.

Ein ähnlicher Prozess findet auf der Venus statt, wenn Sonnenlicht mit Kohlendioxid in der Atmosphäre interagiert. Dies führt zur Produktion von atomarem Sauerstoff und Kohlenmonoxid, die sich anschließend auf der Nachtseite des Planeten zu Kohlendioxid rekombinieren. Während bei diesem Prozess auf der Nachtseite atomarer Sauerstoff beobachtet wurde, ist dies das erste Mal, dass er auf der Tagseite der Venus nachgewiesen wurde.

Das Forscherteam um Hübers analysierte Daten des Stratospheric Observatory for Infrarot Astronomy (SOFIA), einem hochfliegenden Observatorium in der Erdatmosphäre. Durch ihre Beobachtungen stellten sie fest, dass die atomare Sauerstoffkonzentration ihren Höhepunkt in einer Höhe von etwa 100 Kilometern (62 Meilen) erreicht, zwischen zwei vorherrschenden atmosphärischen Zirkulationsmustern auf der Venus.

Diese bedeutende Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten zur Erforschung der Übergangszone der Venusatmosphäre unter Nutzung von atomarem Sauerstoff als Ressource. Weitere Beobachtungen, insbesondere in der Nähe bestimmter Punkte in der Atmosphäre, werden ein detaillierteres Verständnis dieser besonderen Region liefern und zukünftige Weltraummissionen zur Venus bereichern.

Durch den Vergleich von Messungen des atomaren Sauerstoffs in den Atmosphären von Erde, Mars und Venus hoffen Wissenschaftler, Einblicke in die Faktoren zu gewinnen, die zu den enormen Unterschieden zwischen diesen Planetenatmosphären beigetragen haben. Diese in Nature Communications veröffentlichte Forschung ebnet den Weg für ein tieferes Verständnis der Geheimnisse rund um Venus und Erde.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist atomarer Sauerstoff?

Atomarer Sauerstoff unterscheidet sich vom Sauerstoff, den wir atmen (O2). Es besteht aus einzelnen, einsamen Sauerstoffatomen, die hochreaktiv sind und sich leicht mit anderen Atomen verbinden. Auf der Erde kommt atomarer Sauerstoff häufig in größeren Höhen vor, wo er durch Photodissoziation von molekularem Sauerstoff entsteht.

Warum ist es wichtig, die Atmosphäre der Venus zu untersuchen?

Die Untersuchung der Atmosphäre der Venus ermöglicht es Wissenschaftlern, Einblicke in die unterschiedlichen Wege von Venus und Erde zu gewinnen. Indem wir die Unterschiede zwischen diesen beiden Planeten verstehen, können wir Licht auf die Faktoren werfen, die ihre Umgebung geformt haben, und möglicherweise Hinweise auf die Zukunft der Erde selbst finden.

Wie wurde atomarer Sauerstoff auf der Venus nachgewiesen?

Astronomen nutzten das Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie (SOFIA), um Daten über die Atmosphäre der Venus zu sammeln. Durch die Analyse dieser Daten konnten sie das Vorhandensein von atomarem Sauerstoff auf der Tagseite der Venus direkt nachweisen und wertvolle Informationen über die atmosphärische Dynamik und Zirkulationsmuster des Planeten liefern.

Worauf werden sich künftige Beobachtungen und Missionen konzentrieren?

Zukünftige Beobachtungen und Missionen werden darauf abzielen, detailliertere Informationen über die einzigartige Übergangszone in der Atmosphäre der Venus zu sammeln. Dazu gehört die Untersuchung spezifischer Punkte, etwa der antisolaren und subsolaren Regionen, um unser Verständnis der atmosphärischen Dynamik der Venus weiter zu verbessern und zukünftige Weltraumforschungen zu unterstützen.