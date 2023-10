Studienergebnisse zeigen, dass die Eisschelfs der Antarktis mit alarmierender Geschwindigkeit schmelzen

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Volumen von 71 der 162 Eisschelfs rund um die Antarktis im Laufe von 25 Jahren abgenommen hat, was zur Freisetzung von 7.5 Billionen Tonnen Schmelzwasser in die Ozeane geführt hat. Die in der Fachzeitschrift „Science Advances“ veröffentlichte Studie weist darauf hin, dass fast alle Schelfeise auf der Westseite der Antarktis einen Eisverlust erlitten, während die meisten auf der Ostseite stabil blieben oder an Volumen zunahmen.

Die Forscher errechneten, dass in den 67 Jahren insgesamt 25 Billionen Tonnen Eis in den Ozean exportiert wurden, was durch 59 Billionen Tonnen, die zu den Eisschelfs hinzugefügt wurden, ausgeglichen wurde. Dies führte zu einem Nettoverlust von 7.5 Billionen Tonnen. Laut dem leitenden Forscher Dr. Benjamin Davison von der University of Leeds wird die Verschlechterung der Eisschelfs durch die Meerestemperatur und die Strömungen rund um die Antarktis beeinflusst. Die exponierte Westseite ist warmem Wasser ausgesetzt, das die Eisschelfs erodiert, während die geschützte Ostseite durch ein Band aus kaltem Wasser an der Küste abgeschirmt ist.

Die Studie legt nahe, dass die vom Menschen verursachte globale Erwärmung ein wesentlicher Faktor für den Eisverlust ist, da natürliche Klimamuster ein gewisses Nachwachsen des Eises ermöglicht hätten. Schelfeise dienen als Barrieren für Gletscher und verlangsamen den Eisfluss in die Ozeane. Wenn das Schelfeis dünner wird oder kleiner wird, beschleunigt sich der Eisverlust der Gletscher.

Die Forschung analysierte über 100,000 Satellitenradarbilder, um den Zustand der Eisschelfs zu beurteilen. Die Ergebnisse verdeutlichen die möglichen Auswirkungen auf das antarktische Eissystem und die globale Ozeanzirkulation, wenn die Schelfeise weiter verschwinden oder abnehmen. Durch schmelzendes Eis in den Ozean freigesetztes Süßwasser könnte die Ozeanzirkulation stören, die eine entscheidende Rolle beim Transport von Nährstoffen, Wärme und Kohlenstoff im polaren Ökosystem spielt.

