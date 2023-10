Über 40 % der Eisschelfs der Antarktis haben an Volumen verloren, Wissenschaftler warnen vor steigendem Meeresspiegel

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass mehr als 40 % der Eisschelfs der Antarktis in den letzten 25 Jahren an Volumen verloren haben, was ein erhebliches Risiko für einen Anstieg des Meeresspiegels darstellt. Es wird angenommen, dass dieser Verlust an Eisvolumen durch die vom Menschen verursachte Erwärmung verursacht wird, da die Schelfeise als entscheidende Stabilisatoren für die massiven Gletscher auf dem Kontinent fungieren.

Schelfeise sind Erweiterungen der Eisschilde, die die Antarktis bedecken und auf den umliegenden Meeren schwimmen. Sie fungieren als „Pfropfen“ und verlangsamen den Eisfluss von Gletschern in den Ozean. Wenn diese Schelfeise schrumpfen, nimmt die Stabilität der Eisblöcke ab, was zu einem erhöhten Eisverlust der Gletscher führt.

Die in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlichte Studie analysierte mehr als 100,000 Satellitenradarbilder, um den Zustand der 162 Eisschelfs der Antarktis zu beurteilen. Das Volumen der 71 untersuchten Schelfeise nahm zwischen 1997 und 2021 ab. Laut Benjamin Davison, dem leitenden Forscher der University of Leeds, hat diese Verschlechterung der Schelfeise etwa sechs Millimeter zum globalen Meeresspiegelanstieg während des Untersuchungszeitraums beigetragen .

Während die Antarktis derzeit nur 6 % zum gesamten Anstieg des Meeresspiegels beiträgt, besteht die Sorge, dass dieser Wert erheblich zunehmen könnte, wenn sich die Eisschelfsverhältnisse weiter verschlechtern. Im betrachteten Vierteljahrhundert gelangten etwa 67 Billionen Tonnen Eis in den Ozean, was durch weitere 59 Billionen Tonnen ausgeglichen wurde, was zu einer Nettofreisetzung von 7.5 Billionen Tonnen Schmelzwasser führte.

Die Studie verdeutlichte auch die ungleichen Auswirkungen auf verschiedene Regionen der Antarktis. In der Westantarktis verloren die Schelfeise an Volumen, da sie wärmerem Wasser ausgesetzt waren und von unten erodiert wurden. Das Schmelzen an der Basis war allein für 95 % des Nettoverlusts von 1.9 Billionen Tonnen Eis im westlichen Getz-Schelfeis verantwortlich. Der verbleibende Verlust war auf das Kalben zurückzuführen, bei dem Eisbrocken ins Meer abbrechen.

Im Gegensatz dazu blieben die Schelfeise in der Ostantarktis entweder stabil oder wuchsen, geschützt durch einen Streifen aus kaltem Wasser entlang der Küste, der sie vor wärmeren Strömungen schützte. Anna Hogg, Professorin an der University of Leeds und Mitautorin der Studie, betonte jedoch die stetige Abnutzung durch Schmelzen und Kalben in der Region und lieferte damit einen weiteren Beweis für das sich verändernde Klima in der Antarktis.

Die Auswirkungen des Abschmelzens des Schelfeises gehen über den Anstieg des Meeresspiegels hinaus. Es könnte die globale Ozeanzirkulation stören, die eine entscheidende Rolle beim Transport von Nährstoffen, Wärme und Kohlenstoff spielt. Das zusätzliche Süßwasser aus dem schmelzenden Eis kann das dichte und salzige Wasser des Südpolarmeers verdünnen, was möglicherweise das globale Ozeanförderband schwächt und sich auf die globale Klimaregulierung auswirkt.

Weitere Forschung und Überwachung der Eisschelfs der Antarktis sind notwendig, um die langfristigen Folgen ihrer Verschlechterung auf den Meeresspiegel und die globale Klimaregulierung zu verstehen.

Quellen:

– Zeitschrift „Science Advances“.

- Universität von Leeds

- AFP