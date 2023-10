Russlands Luna-25-Mission endet aufgrund einer Fehlfunktion der Steuereinheit mit einem Absturz

Der staatliche russische Raumfahrtkonzern Roskosmos hat bekannt gegeben, dass eine Fehlfunktion einer Bordsteuereinheit zum Absturz der Raumsonde Luna-25 auf dem Mond geführt hat. Die Steuereinheit konnte das Antriebssystem nicht deaktivieren, was dazu führte, dass es länger explodierte als nötig, was dazu führte, dass das Raumschiff außer Kontrolle geriet und auf den Mond stürzte. Dieser Misserfolg markiert das Ende der ersten russischen Mondmission seit 47 Jahren.

Die Fehlfunktion trat auf, als ein Korrekturimpuls ausgegeben wurde, um das Raumschiff von einer kreisförmigen Mondumlaufbahn in eine elliptische Umlaufbahn vor der Landung zu überführen. Das Antriebssystem arbeitete 127 Sekunden statt der geplanten 84 Sekunden, was zum Absturz führte. Die wahrscheinlichste Ursache für die Fehlfunktion war ein Fehler in der Winkelgeschwindigkeitsmesseinheit des Bordsteuerungssystems, was zu falschen Datenbefehlen führte und das Antriebssystem nicht bei Bedarf abschaltete.

Dieser Absturz ist ein Rückschlag für Russlands Raumfahrtmacht und unterstreicht seinen Niedergang seit den Tagen des Kalten Krieges. Zu dieser Zeit brachte Moskau 1 als erstes Land einen Satelliten, Sputnik 1957, in die Umlaufbahn, und der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin reiste 1961 als erster Mensch ins All.

Trotz dieses Scheiterns bleibt der Kreml hinsichtlich der Zukunft Russlands in der Weltraumforschung optimistisch. Sie hat den Vorfall heruntergespielt und erklärt, dass ehrgeizige Pläne im Weltraum fortgesetzt werden.

