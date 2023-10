Studie zeigt, dass die Masse der Milchstraße kleiner ist als bisher angenommen

By

Eine aktuelle Studie hat eine genauere Messung der Masse unserer Galaxie, der Milchstraße, geliefert und die Ergebnisse zeigen, dass sie kleiner ist als bisher angenommen. Die Bestimmung der Masse einer Galaxie kann eine Herausforderung sein, aber eine Methode besteht darin, ihre Rotationskurve zu untersuchen, die die Geschwindigkeit von Sternen im Verhältnis zu ihrer Entfernung vom galaktischen Zentrum misst. Durch die Analyse der Rotationskurve können Wissenschaftler die Gesamtmasse einer Galaxie abschätzen.

Bei der Untersuchung der Milchstraße gibt es jedoch Hindernisse aufgrund des Vorhandenseins von Gas und Staub, die unsere Sicht auf Sterne innerhalb der Galaxie erschweren. Um dieses Problem zu lösen, haben Wissenschaftler neutralen Wasserstoff verwendet, der schwaches Licht aussendet, um die Rotationskurve zu messen. Obwohl sie nicht so genau ist wie Sternmessungen, lieferte diese Methode eine grobe Schätzung der Masse der Galaxie.

Die neue Studie nutzte Daten der Raumsonde Gaia, die Informationen über die Positionen und Bewegungen von Milliarden Sternen enthalten. Durch die Analyse dieser Daten konnten die Forscher eine präzise Rotationskurve für die Milchstraße erstellen. Sie identifizierten den sogenannten Kepler-Rückgang, der den äußeren Bereich der Galaxie bezeichnet, in dem die Sterngeschwindigkeiten gemäß den Keplerschen Gesetzen abzunehmen beginnen. Mithilfe dieser Informationen konnte das Team eine Obergrenze für die Masse der Milchstraße festlegen.

Die Studie ergab, dass die beste Übereinstimmung mit ihren Daten die Masse auf rund 200 Milliarden Sonnenmassen bezifferte, deutlich weniger als frühere Schätzungen. Die absolute Obergrenze für die Masse der Milchstraße liegt bei 540 Milliarden Sonnenmassen, was darauf hindeutet, dass die Galaxie etwa halb so massereich ist wie bisher angenommen.

Diese Entdeckung weist auch darauf hin, dass die Milchstraße angesichts der bekannten Menge an regulärer Materie in der Galaxie weniger Dunkle Materie enthält als bisher angenommen. Dunkle Materie ist eine mysteriöse Form der Materie, die nicht mit Licht interagiert und vermutlich einen erheblichen Teil der Masse des Universums ausmacht.

Zusammenfassend liefert diese Studie neue Einblicke in die Masse der Milchstraße und zeigt, dass sie kleiner ist und weniger Dunkle Materie enthält als bisher angenommen. Die genaue Messung der Masse einer Galaxie ist eine anspruchsvolle Aufgabe, doch Fortschritte in der Technologie und Datenanalyse, wie sie in dieser Studie zum Einsatz kommen, werfen weiterhin Licht auf die Geheimnisse unseres Universums.

