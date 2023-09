Asteroid Bennu: Das OSIRIS-REx-Raumschiff der NASA steht kurz vor der Lieferung einer Probe zur Erde

Die Raumsonde OSIRIS-REx der NASA ist auf dem Weg zurück zur Erde und trägt eine Sammlung von Asteroidenteilen des Asteroiden Bennu. Die Raumsonde wurde 2016 gestartet und hat in den letzten sieben Jahren Proben aus dem alten Trümmerhaufen gesammelt. Bennu hat eine geringe Chance, im späten 22. Jahrhundert mit der Erde zu kollidieren, weshalb die NASA dies als mögliches Sicherheitsrisiko einschätzte und OSIRIS-REx auf diese Mission schickte. Die Raumsonde soll die Proben am 24. September 2021 zum Dugway Proving Ground des Verteidigungsministeriums in Utah liefern.

Dante Lauretta, der leitende Forscher der OSIRIS-REx-Mission, bestätigte, dass sich die Raumsonde in einem guten Gesundheitszustand und bereit für die Probenlieferung befindet. Es wurden umfangreiche Übungseinheiten durchgeführt, um den ordnungsgemäßen Umgang mit den Proben sicherzustellen, sobald sie die Erde erreichen. Bergungsteams haben verschiedene Szenarien durchgemacht, unter anderem fanden sie die Kapsel verkehrt herum oder in einer Wasserpfütze. Das Ziel besteht darin, alle Verfahren in Skripts zu verfassen, um einen reibungslosen und erfolgreichen Abruf zu gewährleisten.

Die Kapsel mit den Proben wird von einem Hubschrauber abgeholt und in einen speziell eingerichteten Reinraum innerhalb des Utah Test and Training Range transportiert. Von dort wird es per Flugzeug zum Johnson Space Center der NASA in Houston transportiert, wo es einer weiteren Analyse unterzogen wird.

Die genaue Menge des von OSIRIS-REx gesammelten Asteroidenmaterials ist aufgrund eines Messfehlers ungewiss. Das Team schätzt, dass das Raumschiff zwischen 5.26 und 12.34 Unzen (149 bis 350 Gramm) Bennu mitgenommen hat, was die Missionsanforderung von 60 Gramm (2.1 Unzen) übersteigt.

Dante Lauretta, der seit 20 Jahren am OSIRIS-REx-Projekt beteiligt ist, zeigte sich begeistert, als er endlich die Proben sah. Er beschrieb es als eine surreale Erfahrung und den Höhepunkt jahrelanger harter Arbeit. Die Analyse der Proben wird wertvolle Einblicke in die frühen Tage der Entstehung des Sonnensystems liefern und könnte möglicherweise Hinweise auf den Ursprung des Lebens auf der Erde liefern.

