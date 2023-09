Die OSIRIS-REx-Mission der NASA soll eine Asteroidenprobe auf der Erde landen

By

OSIRIS-REx, die erste Asteroidenproben-Rückgabemission der NASA, soll am Sonntagmorgen, dem 24. September, auf der Erde landen. Die kleine Kapsel mit der wertvollen Asteroidenprobe wird nach einem Flug auf dem Utah Test and Training Range in der Nähe von Dugway landen erfolgreiche Mission, die im Oktober 2020 die Probe vom Asteroiden Bennu sammelte.

Die Landung wird voraussichtlich einige Minuten vor 11 Uhr EDT stattfinden und wird ab 10 Uhr EDT live im NASA-Fernsehen übertragen. Die NASA wird außerdem eine spanischsprachige Übertragung auf X (ehemals Twitter), Facebook und YouTube bereitstellen. Die Abdeckung wird fortgesetzt, bis die Probe einen Reinraum in der Nähe des Landeplatzes erreicht.

OSIRIS-REx, eine 1-Milliarde-Dollar-Mission, war maßgeblich an der Erfassung dieser Probe mit ihrer Abstiegskapsel beteiligt. Das Hauptziel der Mission besteht darin, zu untersuchen, wie sich das Sonnensystem gebildet und entwickelt hat. Durch die Rückführung von Proben können Wissenschaftler einen genaueren Blick auf die Anfänge unseres Sonnensystems werfen.

Nach der Bergung der Probe werden die Untersuchungen auf der Erde in den kommenden Jahren fortgesetzt. In der Zwischenzeit wird die Hauptraumsonde eine neue Mission unter dem Namen OSIRIS-APEX antreten. Sein Ziel ist die Untersuchung des erdnahen Asteroiden Apophis, dessen Ankunft im Jahr 2029 geplant ist.

Um zusätzliche Informationen und Updates bereitzustellen, hat die NASA verschiedene Veranstaltungen im Zusammenhang mit der OSIRIS-REx-Mission geplant. Dazu gehören ein Status-Update am 22. September, eine Pressekonferenz nach der Landung am 24. September und eine Konferenz zur Enthüllung der Asteroidenprobe am 11. Oktober.

Die OSIRIS-REx-Mission markiert einen wichtigen Meilenstein in unserer Erforschung des Weltraums und wird zu einem besseren Verständnis der Ursprünge und Geschichte unseres Sonnensystems beitragen.

Quellen:

– NASA [Link]

– Space.com [Link]