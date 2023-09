OSIRIS-REx der NASA sammelt zweite Asteroidenprobe und kommt in Texas an

Die NASA-Raumsonde OSIRIS-REx erreichte einen wichtigen Meilenstein, indem sie erfolgreich eine zweite Probe vom Asteroiden Bennu sammelte. Die Raumsonde holte im Oktober 2020 eine Menge Erde und Kies von der Oberfläche des Asteroiden. Diese jüngste Landung ereignete sich am Sonntag in der Wüste von Utah und begeisterte Missionsteammitglieder und Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Allerdings blieb die Asteroidenprobe nicht lange in Utah; Es bestieg ein Flugzeug und erreichte sein endgültiges Ziel in Houston, Texas.

Das Johnson Space Center (JSC) in Houston zeigte sich erfreut über die Begrüßung von OSIRIS-REx und der Asteroidenprobe. Das JSC-Team plant nun, die Probe zu kuratieren und aufzubewahren. Die vom Asteroiden gesammelten Informationen könnten wertvolle Einblicke in die Planetenentstehung, den Ursprung des Lebens und die möglichen Auswirkungen von Asteroiden auf die Erde liefern.

OSIRIS-REx wurde 2016 gestartet und erreichte 2018 den erdnahen Asteroiden Bennu. Nachdem die Sonde Bennu 22 Monate lang genau untersucht hatte, entnahm sie erfolgreich eine Probe von der Oberfläche des Asteroiden und markierte damit das erste Mal, dass die NASA Teile eines Asteroiden gesammelt hat Raum. Der Tauchgang in Bennus Oberfläche offenbarte eine überraschende Schwammigkeit, als OSIRIS-REx tief in den Asteroiden sank, bevor er sich sicher zurückzog.

Im Mai 2021 trat die Raumsonde ihre Reise zurück zur Erde an und gab am Sonntag ihre Probenkapsel frei, die wie geplant zum Utah Test and Training Range abstieg. In der nächsten Phase wird die Bennu-Probe zu einer neu errichteten Kurationsanlage am JSC transportiert, die von der Abteilung Astromaterials Research and Exploration Science verwaltet wird.

In den nächsten zwei Jahren wird das OSIRIS-REx-Wissenschaftsteam, bestehend aus mehr als 200 Personen aus 35 Institutionen weltweit, die Probe untersuchen. Das Team möchte die wichtigsten wissenschaftlichen Ziele der Mission erreichen, darunter das Verständnis der Entstehung und Entwicklung des Sonnensystems und der Rolle kohlenstoffreicher Asteroiden wie Bennu bei der Lieferung der Bausteine ​​des Lebens auf die Erde.

Ungefähr 25 % des Bennu-Materials, dessen Gewicht auf etwa 8.8 Unzen (250 Gramm) geschätzt wird, werden für die Forschung des Wissenschaftsteams zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird ein Teil der Probe der Canadian Space Agency für ihren Beitrag zur Mission zugeteilt, und die Japan Aerospace Exploration Agency wird im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit der NASA ebenfalls einen kleinen Prozentsatz der Probe erhalten.

Der Großteil der Bennu-Stichprobe, etwa 70 %, wird für zukünftige Studien im JSC verbleiben. Dies wird es Wissenschaftlern künftiger Generationen ermöglichen, noch zu erfindende Technologien zu nutzen, um grundlegende Fragen zum Sonnensystem zu beantworten.

Mit der erfolgreichen Sammlung einer zweiten Asteroidenprobe trägt OSIRIS-REx weiterhin zu unserem Wissen über das Universum bei und birgt das Potenzial, Geheimnisse über die Entstehung unseres Sonnensystems und den Ursprung des Lebens zu lüften.

