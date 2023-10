OSIRIS-REx der NASA nimmt Bilder der Rückkehr der Kapsel in einem historischen Moment auf

Die Asteroidensonde OSIRIS-REx der NASA hat einen Einblick in die Geschichte gewährt, als sie Fotos von der Freisetzung ihrer Rückkehrkapsel machte. Die Raumfahrtbehörde veröffentlichte die Bilder am 3. Oktober. Sie zeigen den Moment, in dem sich die Rückkehrkapsel von OSIRIS-REx entfaltete und sich auf den Weg zur Erde machte. Die Fotos zeigen die Sonne oben im Bild und eine dünne „Erdsichel“ am linken Rand. Diese Bilder wurden vom Missionsteam zu einem GIF kombiniert.

Die 110 Kilogramm schwere Rückkehrkapsel hatte einen kurzen Aufenthalt im Weltraum, bevor sie wie geplant erfolgreich in der Wüste im Norden Utahs landete. Ungefähr vier Stunden nach dem Abwurf landete es unter Fallschirmen. Dies war der erste Versuch der NASA, Asteroidenproben zurückzugeben, und galt als bedeutender Erfolg.

Die Kapsel enthielt wichtige Materialien, die OSIRIS-REx im Oktober 2020 vom erdnahen Asteroiden Bennu gesammelt hatte. Der vom Asteroiden gesammelte Schmutz und Kies wurde schnell zum Johnson Space Center (JSC) in Houston transportiert. Am JSC wird das außerirdische Material derzeit verarbeitet, kuratiert und gelagert.

Das Missionsteam schätzt, dass OSIRIS-REx etwa 8.8 Unzen (250 Gramm) Bennu-Material zurückgebracht hat. Dies ist jedoch nur eine vorläufige Schätzung, und die genaue Menge wird während einer Webcast-Veranstaltung am 11. Oktober bekannt gegeben. Es wird erwartet, dass die Probe eine wertvolle Ressource für Wissenschaftler sein wird, die sie in den kommenden Jahrzehnten untersuchen wird.

Forscher aus aller Welt werden die Asteroidenteile akribisch analysieren, um Einblicke in die Frühzeit des Sonnensystems zu gewinnen. Sie werden auch die Rolle untersuchen, die kohlenstoffreiches Weltraumgestein wie Bennu bei der Lieferung der Bausteine ​​des Lebens auf die Erde gespielt haben könnte. Diese Erkenntnisse werden zu einem tieferen Verständnis der Ursprünge des Lebens im Universum beitragen.

Quellen: NASA-Beamte, NASA/Goddard/University of Arizona/Lockheed Martin