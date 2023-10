NASA-Wissenschaftler untersuchen Proben des Asteroiden Bennu auf neue Erkenntnisse

Zusammenfassung: Wissenschaftler der NASA analysieren derzeit Proben des Asteroiden Bennu, die von der Raumsonde Osiris-Rex zur Erde zurückgebracht wurden. Eine erste Analyse der Proben ergab, dass sie reich an kohlenstoff- und wasserhaltigen Mineralien sind, was auf das Potenzial hinweist, neue Informationen über die Entstehung des Sonnensystems zu liefern. Allerdings ist die genaue Menge des Asteroidenmaterials, das die Raumsonde eingefangen hat, noch ungewiss. Das Osiris-Rex-Team schätzt, dass sie insgesamt etwa 250 Gramm (9 Unzen) haben. Um dies zu bestätigen, sind jedoch weitere Untersuchungen und Wiegen der Innenkammer erforderlich, in der die Fragmente aufbewahrt werden. Sobald die Probe vollständig extrahiert ist, wird ein Teil der Probe an Forscher auf der ganzen Welt weitergegeben, darunter auch an Wissenschaftler im Vereinigten Königreich, die weitere Untersuchungen durchführen werden. Die Bennu-Materialien wurden mithilfe eines gewagten Manövers gesammelt, bei dem sich die Raumsonde dem Asteroiden näherte und ihm einen „High-Five“ gab. Die Untersuchung dieser Proben könnte Aufschluss über die organischen Bausteine ​​geben, die für die Entstehung des Lebens auf der Erde und anderen Himmelskörpern im Sonnensystem notwendig sind.

Die Analyse der Proben umfasst verschiedene Techniken wie Elektronenmikroskopie, Röntgenbeugung, Infrarotspektroskopie und Computertomographie. Diese Verfahren werden wertvolle Daten über die Zusammensetzung und Struktur der Asteroidenmaterialien liefern. Wissenschaftler sind besonders an Bennu interessiert, da es wahrscheinlich die Chemie bewahrt, die während der Entstehung der Planeten um die Sonne existierte. Sie nehmen an, dass Bennu-ähnliche Asteroiden möglicherweise wichtige Bestandteile wie Wasser und organische Moleküle zur Erde beigetragen haben. Die Ergebnisse der Untersuchung der Asteroidenproben werden den Forschern helfen, die Komplexität und Herkunft organischer Moleküle sowie ihre Rolle bei der Entwicklung des Lebens besser zu verstehen.

Die Osiris-Rex-Teams wollen bis März eine Reihe von Studien abschließen und ihre Ergebnisse auf der Lunar and Planetary Science Conference präsentieren. Darüber hinaus werden zwei wichtige Übersichtsartikel in der Zeitschrift Meteoritics & Planetary Science veröffentlicht, die ein umfassendes Verständnis der Bennu-Proben vermitteln.

